Arnaque aux impôts 2024 : attention aux faux avis de remboursement

Profitant de la période de la rectification de revenus, des escrocs envoient des mails et des SMS notifiant des remboursements ou accusant leurs destinataires de fraude fiscale. Une arnaque par phishing dans laquelle il ne faut pas tomber.

Campagne de SMS frauduleux, usurpation d'identité, escroquerie aux faux ordres de virement, accusations de fraude ou d'évasion fiscale fallacieuses… Les services fiscaux mettent régulièrement en garde les internautes et les contribuables contre ce véritable fléau. Et il y a de quoi faire, surtout en ce moment ! En effet, les contribuables ont jusqu'au 29 août pour rectifier leur déclaration de revenus pour l'année 2023. Du pain bénit pour les escrocs, qui en profitent pour lancer de nouvelles campagnes de phishing en se faisant passer pour le service des impôts. Le Courrier Picard alerte sur une vague d'arnaques. En effet, plusieurs mails frauduleux circulent depuis quelques jours, arborant l'entête du site officiel des impôts informant leurs destinataires d'un remboursement prochain sur leur compte. Il est important de ne pas céder à la tentation d'y croire !

Arnaque aux impôts 2024 : des promesses de remboursement frauduleuses

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) tire la sonnette d'alarme. Ces mails promettent un faux remboursement suite à un prétendu bilan de votre situation fiscale ou, à l'inverse, exigent le paiement d'arriérés d'impôts en accusant le destinataire de fraude fiscale avec menace d'huissier, d'intervention des forces de l'ordre, de lourdes amendes ou encore de peine de prison. Le message frauduleux indique qu'il suffit de cliquer sur le lien fourni et de remplir un formulaire afin de réguler la situation. Il est alors demandé de renseigner plusieurs informations personnelles, puis le site dirige la victime sur une autre page invitant à entrer les coordonnées d'une carte bancaire.

Pour être certain de tromper leurs victimes, les escrocs n'hésitent pas à utiliser les en-têtes officiels de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), du site impots.gouv.fr, du ministère des Finances ou encore de l'Inspection générale des finances. Prudence donc !

Arnaque aux impôts 2024 : comment repérer un message frauduleux ?

Sachez que l'administration fiscale n'envoie jamais d'e-mails redirigeant sur des formulaires en ligne pour obtenir un remboursement ou pour notifier d'un examen de situation fiscale. Dans ce genre de situation, vous devez toujours vous authentifier sur votre espace personnel. De plus, elle n'envoie tout bonnement jamais de SMS. En cas de contrôle fiscal, elle adresse toujours un courrier papier avec accusé de réception et ne vous contactera jamais par messagerie. Vous ne devez donc surtout pas répondre à ce genre de mail ! Pour être certains de l'identité de l'expéditeur, vérifiez son adresse mail. Seules les adresses se terminant par "@dgfip.finances.gouv.fr" appartiennent réellement à l'administration fiscale. De même, les sites légitimes de l'État français arborent tous la terminaison ".gouv.fr". Toute autre URL doit être considérée comme potentiellement malveillante.

Si jamais vous vous faites piéger, contactez votre banque au plus vite et suivez les recommandations données par le site officiel de prévention cybermalveillance.gouv.fr. Changez votre mot de passe et contactez le service des impôts à cette adresse. Conservez bien toutes les preuves et déposez plainte au commissariat. Enfin, n'oubliez pas de signaler le message frauduleux aux services suivants Signal Spam, Pharos, ou directement au 33700 si vous avez été victime d'une tentative de phishing par mail ou SMS.