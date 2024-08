Attention à ces techniciens qui viennent réparer votre fibre optique, il s'agit d'une arnaque !

Une nouvelle escroquerie sévit en France : de faux techniciens se rendent chez leurs victimes en prétextant des interventions sur la fibre optique. Ne leur ouvrez surtout pas, c'est un mensonge !

La fibre optique est devenue un tel enjeu pour les ménages français qu'il est parfois difficile de ne pas tomber dans le panneau de certaines arnaques. Aussi, quand un homme sonne à la porte de votre immeuble ou de votre maison, prétendant être un technicien qui doit intervenir chez vous pour réparer votre connexion Internet, il y a de quoi s'interroger. Surtout si vous n'aviez aucun rendez-vous de prévu…

Les témoignages de ce type se multiplient du côté de Toulouse, comme le rapportent nos confrères du site Actu. De nombreuses personnes, se revendiquant de Free, SFR, Orange ou Bouygues Telecom, essayent d'intervenir auprès des habitants. Or, il s'agit au mieux de commerciaux pratiquant un démarchage totalement illégal, au pire de cambrioleurs venus en repérage.

Arnaque du technicien : un discours bien rodé

Un habitant de Beaumont-de-Lomagne raconte qu'un technicien s'est présenté chez lui, affirmant avoir été dépêché au domicile du client par l'opérateur, sans toutefois préciser le nom de celui-ci : "Il m'a dit qu'il y avait un problème sur mon débit et qu'on lui avait demandé de venir faire les réparations à mon domicile afin d'augmenter mon débit", relate-t-il au journal. Son discours est bien rodé mais, heureusement, la victime a eu le bon réflexe d'appeler Bouygues, son fournisseur d'accès (FAI), qui lui confirme qu'aucune intervention n'est prévue. Le faux technicien finit alors par avouer travailler pour Free et lui propose de souscrire à "une offre avec un meilleur débit". Le même manège recommence quelques jours plus tard, avec un nouveau "technicien".

Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Dans un groupe Facebook, un homme rapporte qu'un soi-disant technicien de Free fait du porte-à-porte dans les rues de Beaumont-de-Lomagne, affirmant que le réseau fibre est saturé et que la mairie a décidé de changer de fournisseur afin de résoudre ce problème. D'autres internautes évoquent également des visites pouvant s'apparenter à du repérage, permettant d'obtenir de précieuses informations en vue d'un futur cambricolage.

Arnaque du technicien : ne laissez personne rentrer chez vous

Les opérateurs sont formels : ils n'autorisent jamais leurs équipes commerciales à démarcher sauvagement auprès de prospects. S'ils peuvent effectivement être amenés à faire du démarchage en porte-à-porte, par le biais d'entreprises partenaires, il y a toutefois des règles à respecter. "En aucun cas, nous rentrons chez les gens, sauf si le client a passé commande, et dans ce cas, il est prévenu qu'il va passer avec cinq SMS, des mails ainsi qu'un rendez-vous sur l'après-midi", explique Orange. "Et les personnes qui font du porte-à-porte et disent qu'ils sont techniciens, ce sont des menteurs et des magouilleurs. Ce sont des commerciaux."

Autrement dit, aucun technicien ne viendra jamais sonner à votre porte pour vérifier la qualité de votre réseau fibre. Surtout qu'il n'y a pas besoin de vérifier le débit, qui est toujours le même et ne faiblit pas. De même, le réseau ne peut pas être saturé. Et, même si un client change d'opérateur, il sera toujours sur le même réseau, donc les excuses présentées sont complètement bidons.

Si vous recevez une visite de ce type, n'acceptez jamais de faire entrer la personne dans votre domicile. Si celle-ci se montre insistante, mieux vaut appeler votre opérateur afin d'obtenir une confirmation de sa part. Et si la situation commence à devenir tendue, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie locale.