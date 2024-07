L'arnaque à la dépanneuse : attention à cette nouvelle escroquerie sur la route des vacances !

Personne n'est à l'abri d'une panne ou d'un accident en voiture. Mais méfiez-vous car des dépanneurs peu scrupuleux n'hésitent pas à escroquer des automobilistes en détresse en ce moment en France.

C'est une mésaventure que l'on ne souhaite à personne. Vous roulez tranquillement sur la route des vacances, quand, soudain, votre voiture tombe en panne. Après avoir allumé vos feux de détresse, vous vous garez sur le bas-côté ou sur la bande d'arrêt d'urgence si vous êtes sur une autoroute, vous sortez prudemment vous mettre en sécurité et vous prenez votre téléphone pour demander une assistance (le 112 sur l'autoroute, le numéro de votre assureur ailleurs).

Très rapidement, une dépanneuse arrive, déclarant avoir été envoyée par votre assurance. Le dépanneur prend alors en charge votre véhicule, en le réparant sur place ou en le remorquant jusqu'à un garage. Tout semble normal, jusqu'au moment où il vous présente une facture exorbitante, à payer bien sûr immédiatement. Trop tard : vous êtes victime de l'arnaque à la dépanneuse.

Cette nouvelle forme d'escroquerie, qui s'est répandue en France en 2024, est un véritable cauchemar pour les automobilistes. Les arnaqueurs, qui sont parfois de véritables dépanneurs, utilisent en effet des applications de navigation comme Google Maps, TomTom ou Waze pour repérer les véhicules en panne, notamment sur les voies rapides comme les autoroutes et se rendent alors rapidement sur les lieux. En se faisant passer pour des dépanneurs mandatés, ils gagnent la confiance des conducteurs en difficulté, souvent stressés et confus, et embarquent leur voiture en panne avec aplomb.

Le piège se referme au moment de régler la facture. Au lieu de payer le tarif habituel pris en charge par votre assurance, vous vous retrouvez avec une note salée, atteignant parfois plusieurs milliers d'euros. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est crucial de connaître quelques astuces simples mais efficaces.

Tout d'abord, soyez attentif aux inscriptions sur le camion de dépannage. Un vrai dépanneur affichera toujours le nom de sa société. Si le camion est sans marque ou porte un nom inconnu, méfiez-vous. Ensuite, vérifiez le rapidité de l'arrivée. Si les dépanneurs arrivent étonnamment vite après la panne, il y a des chances qu'ils ne soient pas légitimes et qu'ils vous aient repérés par géolocalisation.

Votre assurance est également un allié précieux. Lors de votre appel, elle vous enverra généralement des informations sur l'intervention par SMS ou e-mail, comme le nom de l'entreprise mandatée et le temps d'attente estimé. Si ces informations ne correspondent pas à ce que vous constatez sur place, n'hésitez pas à poser des questions et à contacter votre assureur pour confirmation. Il est toujours préférable de vérifier deux fois avant de payer quoi que ce soit.

De plus, en cas de doute, demandez au dépanneur de voir une preuve de leur mission. Un vrai professionnel ne se vexera pas et comprendra votre prudence. Surtout, demandez un devis avant toute intervention, et refusez de payer des sommes en liquide ou sans facture détaillée. Certes, il n'est pas toujours simple d'avoir les idées claires dans des situations angoissantes, mais on n'est jamais trop méfiant..