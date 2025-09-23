Ces voitures Renault et Dacia ont un gros défaut de sécurité : un rappel d'urgence est organisé

Un défaut lié au freinage oblige Renault et Dacia à rappeler plusieurs modèles récents. Les propriétaires concernés doivent rapidement passer en concession pour une réparation.

L'affaire des airbags Takata défectueux, qui a entraîné plusieurs dizaines de morts dans le monde, est encore dans toutes les mémoires. Et elle fait toujours l'objet de rappels chez les nombreux constructeurs concernés. Cet épisode a rappelé combien la sécurité d'un détail technique pouvait peser lourdement sur la vie des conducteurs. Aujourd'hui, c'est Renault et sa filiale Dacia qui déclenchent une campagne préventive pour éviter toute mauvaise surprise. Le problème est d'une autre nature, mais il justifie tout autant la vigilance.

Cette fois, l'anomalie touche le frein de stationnement électrique. Un capteur mal positionné peut empêcher la goupille de verrouillage de se placer correctement lorsque le conducteur enclenche la position P. Dans certaines situations – moteur éteint, ceinture détachée, porte ouverte –, le blocage du véhicule n'est pas assuré. Le frein assisté reste fonctionnel, mais le risque de déplacement intempestif, aussi faible soit-il, a suffi pour que le constructeur préfère rappeler les véhicules concernés.

L'opération prévue dans le réseau Renault et Dacia consiste à remplacer l'actionneur du frein. Elle est entièrement gratuite, prend moins d'une demi-journée et peut s'accompagner de la mise à disposition d'une voiture "de courtoisie", en remplacement temporaire. Il ne s'agit donc pas de laisser son véhicule immobilisé pendant des semaines, mais simplement de prévoir un passage à l'atelier.

La liste des modèles concernés est disponible sur le sire officiel Rappel Conso. Chez Renault, sont visés le Captur II, la Mégane E-Tech, le Scénic E-Tech, l'Austral, le Rafale et l'Espace VI. Tous sortis d'usine entre le 10 avril 2024 et le 16 janvier 2025. Chez Dacia, seul le Duster III, dans sa déclinaison "Pays grand froid", produit entre le 31 octobre 2024 et le 31 octobre 2025, est concerné. Les volumes restent limités, mais ces modèles font partie des plus diffusés dans l'Hexagone, ce qui justifie l'ampleur de la campagne.

Pour vérifier si votre voiture figure parmi les concernées, deux options existent. Vous recevrez prochainement un courrier officiel de Renault ou Dacia, mais vous pouvez aussi agir sans attendre. Un simple appel à votre concessionnaire, muni du code VIN (17 caractères visibles sur la carte grise ou en bas du pare-brise), permet de lever tout doute. Les sites officiels des marques proposent également un module de vérification en ligne.

Même si le problème n'exige pas d'arrêter de conduire sur-le-champ, Renault et Dacia insistent sur l'importance d'une prise en charge rapide. Un rendez-vous en concession suffit pour sécuriser la voiture et reprendre la route sans inquiétude. Car si l'affaire Takata a démontré les conséquences d'une négligence, ce nouveau rappel veut justement éviter d'en arriver là.