DNS4EU : l'Europe propose un DNS alternatif gratuit et sans pistage

L'Union européenne lance DNS4EU, un service DNS gratuit et sans collecte de données. Se posant en alternative aux solutions de Google ou Cloudflare, il vise à offrir aux internautes une navigation plus discrète et plus sécurisée.

Quand vous tapez une adresse dans votre navigateur Web, votre appareil demande à un serveur DNS de trouver l'adresse IP correspondante, un peu à la manière dont un annuaire associe un nom à un numéro de téléphone. Par défaut, ce serveur est généralement celui de votre fournisseur d'accès à Internet. Mais cette opération, essentielle et invisible, repose aussi et surtout sur des acteurs privés américains comme Google ou Cloudflare qui domine ce dispositif d'aiguillage à l'échelle mondiale.

DNS4EU : un résolveur DNS respectueux de la vie privée

Le souci, c'est que ces services enregistrent généralement vos requêtes, parfois même pour les analyser ou les revendre. C'est précisément là que DNS4EU veut faire la différence : avec ce système indépendant et souverain, l'Union européenne entend reprendre le contrôle sur ce maillon critique d'Internet en proposant un résolveur DNS respectueux de la vie privée. Conçu en partenariat avec l'agence européenne de cybersécurité ENISA et financé par Bruxelles, DNS4EU repose sur un consortium piloté par l'entreprise tchèque Whalebone. Son ambition : proposer un service respectueux de la vie privée, conforme au RGPD

Lancé officiellement au début juin 2025, DNS4EU (lire DNS for European Union, ou DNS pour l'Union européenne) l'ambitionne de changer la manière dont les internautes européens accèdent au Web. Gratuit, sécurisé et sans pistage, il marque une étape dans la reconquête de la souveraineté numérique face aux mastodontes américains.

DNS4EU n'est pas qu'un projet bureaucratique. C'est un service très concret, pensé pour les particuliers comme pour les administrations. Il ne collecte ni n'exploite vos données, ne trace pas vos connexions, et s'appuie uniquement sur des serveurs situés dans l'Union européenne. Le chiffrement des requêtes est pris en charge via les protocoles DNS-over-HTTPS et DNS-over-TLS. Si vous avez déjà entendu parler de résolveurs alternatifs comme Quad9 ou NextDNS, celui-ci s'inscrit dans la même lignée, avec l'avantage d'une gouvernance 100 % européenne.

DNS4EU : cinq profils au choix

Le service propose cinq versions différentes, selon que vous vouliez simplement plus de discrétion ou un vrai filtrage actif, avec des profils prêts à l'emploi pour bloquer les sites dangereux, les contenus inappropriés aux enfants ou même la publicité ! . Voici les adresses à connaître :

Sans filtre (rien n'est bloqué) :

IPv4 : 86.54.11.100 — IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:100 — DoH/DoT : unfiltered.joindns4.eu

Anti-malware (bloque les sites dangereux) :

IPv4 : 86.54.11.1 — IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:1 — DoH/DoT : protective.joindns4.eu

Parental (bloque les contenus inappropriés) :

IPv4 : 86.54.11.12 — IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:12 — DoH/DoT : child.joindns4.eu

Anti-pub + sécurité (bloque la publicité et les sites dangereux)

IPv4 : 86.54.11.13 — IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:13 — DoH/DoT : noads.joindns4.eu

Filtrage complet (sécurité, pub, contenus sensibles) :

IPv4 : 86.54.11.11 — 2a13:1001::86:54:11:11 — DoH/DoT : child-noads.joindns4.eu

Pour en profiter, rien de plus simple : il suffit de remplacer les adresses des serveurs DNS dans les paramètres réseau de votre appareil. Une opération simple, sans danger et réversible, aussi sur sous Windows, Android, macOS, iOS, Linux ou même sur un routeur domestique, les guides de configuration sont disponibles sur le site officiel. Si vous savez déjà changer vos DNS pour utiliser Google ou Cloudflare, passer à DNS4EU ne vous demandera que quelques clics.

Sur un PC Windows, rendez-vous dans les paramètres réseau > Protocole IPv4, puis entrez manuellement les IP de votre choix. Sur Android, activez DNS privé et saisissez l'adresse DoT (comme protective.joindns4.eu ). Même principe sur iPhone, dans les paramètres Wi-Fi avancés. Vous pouvez aussi configurer votre box ou votre routeur, pour que tous les appareils de la maison en profitent automatiquement. Aucun compte n'est requis, et vous pouvez tester plusieurs profils selon vos besoins. Dans tous els cas, n'hésitez à consulter notre article complet sur le changement de DNS pour avoir tous les détails pratiques.

DNS4EU : un projet ambitieux et vertueux

DNS4EU a beau être jeune, ses performances sont déjà correctes. Les serveurs sont répartis dans 14 pays européens, avec des temps de réponse inférieurs à 20 ms dans les grandes villes. Ce n'est peut-être pas aussi rapide qu'un Cloudflare ultra-optimisé à l'échelle mondiale, mais c'est largement suffisant pour une navigation fluide. Seule limite à connaître : DNS4EU bride le trafic à 1000 requêtes par seconde par adresse IP, ce qui reste très large pour un usage domestique.

Comme souvent avec les projets publics, quelques doutes subsistent : quid de la gratuité à long terme, ou de la gouvernance future ? Pour l'instant, le service est financé par l'Union européenne et ouvert à tous. Des offres payantes pourraient apparaître en 2026, mais rien n'est figé. En attendant, le service est stable, transparent, et mis à jour régulièrement grâce à une coopération entre les équipes de cybersécurité des États membres.

Passer à DNS4EU ne va pas transformer votre navigation du jour au lendemain. Mais cela permet de faire un choix éclairé, de réduire sa dépendance à des services qui vivent de la donnée, et de soutenir une infrastructure locale. Ce genre d'initiative n'est pas monnaie courante : un DNS gratuit, rapide, européen et sans pistage mérite au moins un essai. Même si vous décidez de revenir à Cloudflare ou Google ensuite, c'est un bon moyen de reprendre un peu la main sur ce qui circule entre votre navigateur et le reste du Net.