Ces radiateurs "révolutionnaires" sont de pures arnaques - ne les achetez pas !

Vous avez peut-être déjà vu passer sur Internet des publicités pour ces radiateurs absolument révolutionnaires ? Mais ne vous laissez pas avoir, vous risquez de payer le prix fort pour avoir toujours froid !

Avec les températures qui baissent drastiquement et le gel qui s'installe, peut-être songez-vous à prendre un radiateur d'appoint afin de rajouter rapidement quelques degrés dans une pièce lorsque le besoin s'en fait ressentir. Ça tombe bien, de nombreuses publicités envahissent actuellement Internet pour promouvoir des radiateurs soufflants, de marque de type EcoWarm ou EquiWarm, très attractif. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs promesses font rêver !

C'est bien simple, ces appareils semblent dotés de propriétés incroyables. On peut lire des affirmations comme "chauffe n'importe quelle pièce en 10 secondes" et "utilise 90 % d'énergie en moins", tout avec "un fonctionnement très silencieux". Qui ne voudrait pas d'un chauffage aussi révolutionnaire ? Sauf que la réalité est toute autre.

Si les appareils chauffent bien rapidement, les vendeurs se gardent bien de préciser que c'est uniquement de façon très localisée, et non pour une pièce entière. Et, surtout, ils sont très gourmands en énergie, donc attention à la facture d'électricité, mieux vaut les utiliser uniquement de façon ponctuelle ! Bien évidemment, les sites se gardent bien d'indiquer leur puissance réelle – une caractéristique pourtant essentielle... Autant de raison pour le site Signal Arnaques d'alerter les consommateurs.

Si ces appareils n'étaient vendus que comme des chauffages d'appoint modestes, il n'y aurait pas de problème. Sauf qu'ils sont vendus à des sommes mirobolantes ! Sur le site d'Equiwarm, un chauffage coûte la modique somme de 100 euros – rien que ça ! –, un prix qui grimpe à 400 euros pour un pack de quatre. Mais pas de panique, le vendeur propose des promotions incroyables – jusqu'à moins 50 % ! – à durée limitée – certaines ne sont disponibles que pendant 15 minutes !

En réalité, on peut trouver ces chauffages pour moins de 10 euros sur des sites comme Temu et AliExpress. Ces sites ne sont ni plus ni moins que du dropshipping : un commerçant virtuel crée une boutique en ligne sur laquelle il propose des produits qu'il ne possède en réalité jamais. Il ne fait que transmettre la commande à un fournisseur – généralement en Chine – qui, lui, possède réellement le produit désiré, en se fixant au passage une généreuse commission.

Il s'agit d'une pratique tout à fait légale, puisque ce n'est qu'une forme de commerce comme une autre. Mais légal ne veut pas dire éthique. Cette pratique a bien évidemment entraîné son lot de dérives, comme la vente de contrefaçons – parfois avec la complicité du dropshipper – et de produits non conformes à la description ou qui ne respectent pas les normes de sécurité, une facturation importante sur la TVA, des frais cachés, des délais de livraison très longs – les produits venant généralement d'Asie, il faut généralement compter entre 12 et 30 jours d'attente –, voire pas de livraison du tout – et inutile de compter sur le SAV. Il suffit de jeter un coup d'œil aux commentaires sur Trustpilot pour en avoir l'illustration... Ne vous laissez pas avoir !