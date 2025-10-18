Le Code de la route a changé : attention à cette nouvelle règle de circulation !

Il y a eu un gros changement en début d'année pour tous les usagers de la route. Pour éviter les amendes et les accidents, tous les conducteurs vont devoir redoubler de vigilance.

Une importante évolution du Code de la route est entrée en vigueur le samedi 11 janvier 2025, avec des conséquences non négligeables pour tous les conducteurs. Si cette nouvelle règle de conduite devrait faire le bonheur de certains usagers de la route, elle va au contraire en agacer plus d'un, et risque même de générer de nouvelles situations conflictuelles.

Après plus de trois ans d'expérimentation dans plus de vingt départements, une revendication historique (pour ne pas dire éternelle) des motards et scootéristes vient en effet d'être satisfaite : la circulation inter-files est désormais officiellement autorisée pour les deux et trois-roues. Objectifs affichés de la mesure : décongestionner le trafic et réduire la pollution routière.

Les motos, scooters et autre tricycles motorisés pourront donc à présent se faufiler entre les véhicules et remonter les files de voitures, une pratique jusqu'ici tolérée par les autorités, mais absolument pas inscrite dans le code de la route. C'est désormais chose faite, mais dans n'importe quelle condition non plus, car la nouvelle règlementation pose un cadre clair.

Tout d'abord, la circulation inter-filles n'est autorisée que sur les routes à double sens, séparées par un terre-plein central et comportant au moins deux voies de chaque côté. La vitesse maximale de circulation doit par ailleurs au moins être égale à 70 km/h, à l'exception du périphérique parisien qui, bien que limité à 50 km/h, jouit d'un dérogation.

De plus, le trafic doit être dense et congestionné, et la circulation inter-files ne peut s'effectuer qu'entre les deux voies les plus à gauche de la chaussée. Les véhicules qui remontent les files ne doivent, enfin, pas faire plus d'un mètre de large, et ne doivent pas circuler à plus de 50 km/h, voire de 30 km/h dans le cas d'un embouteillage avec une file totalement à l'arrêt.

La nouvelle rédaction du Code de la route prévoit d'ailleurs des sanctions en cas de non-respect de règles de circulation inter-files, à savoir un amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. En revanche, les deux et trois roues ne seront dorénavant plus systématiquement considérés comme responsables en cas d'accident.

Cette évolution importante concerne donc aussi bien les motards que les automobilistes, car la responsabilité de chacun pourra désormais être engagée. Afin d'éviter toute mauvaise surprise avec un deux-roues en train de remonter une file, il est donc plus que jamais conseillé de vérifier (scrupuleusement) son angle mort avec tout changement de voie !