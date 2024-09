Air France va offrir du Wi-Fi gratuit à très haut débit dans tous ses avions

Air France a annoncé une révolution concernant l'offre de Wi-Fi à bord de ses avions. Grâce aux satellites de Starlink, la compagnie va proposer gratuitement du très haut débit à tous les passagers à partir de 2025.

Avec un peu plus de 6 000 satellites en orbite basse autour de la Terre – et 12 000 à terme –, Starlink offre une connexion Internet absolument partout, que l'on soit sur terre, en mer... ou en l'air. Un peu plus tôt dans le mois, le service d'Internet par satellite de SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, a ouvert une offre pour les avions. Aussi, les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses à y souscrire afin d'offrir gratuitement l'accès à Internet à leurs passagers. Après la compagnie américaine United Airlines, c'est au tour d'Air France et de ses 200 avions de nouer un partenariat avec l'entreprise pour pouvoir profiter de son réseau de satellites. Ce service sera accessible en tout point du globe, même dans des endroits totalement isolés comme lors du survol d'un océan.

Wi-Fi chez Air France : un service pour tous, mais à une condition

Jusqu'à présent, le Wi-Fi à bord n'était disponible gratuitement que pour envoyer et recevoir des messages. L'accès au Web, le streaming vidéo et la musique demandaient de payer un forfait additionnel qui coûtait, selon la formule (Pass Surf ou Pass Stream), entre 3 et 30 euros. Bref, mieux valait télécharger des contenus hors connexion avant de monter à bord ! Mais ça, c'était avant !

© Air France

Dans un communiqué, Air France annonce que "la compagnie proposera progressivement dès 2025 une qualité de service de connectivité en très haut débit, pour une expérience 'comme à la maison'. Ce nouveau service totalement gratuit dans toutes les cabines de voyage sera accessible en se connectant à son compte Flying Blue. À terme, il sera disponible sur l'ensemble des avions de la compagnie en remplacement de l'offre actuelle."

Tous les passagers, de la classe économique à la première classe, pourront donc bénéficier du Wi-Fi gratuitement, à la condition d'ouvrir un compte Flying Blue, le programme de fidélité de la compagnie aérienne qui permet notamment de cumuler des miles et des XP à échanger contre divers avantages. Pas de panique pour ceux qui n'en ont pas, il sera possible de le créer directement et gratuitement à bord en quelques clics.

Le service sera accessible depuis les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Chacun pourra connecter plusieurs appareils en même temps. De plus, la connexion devrait être rapide, car ce que proposera le réseau Starlink devrait être compris entre l'ADSL et la fibre, même si les compagnies aériennes ne communiquent pas encore sur le débit précis qu'elles pourront proposer dans leurs avions. En attendant le déploiement total du service, Air France continuera de proposer son ancienne offre à bord des avions.