Test du Mova X4 Pro : un aspirateur-laveur pratique et efficace

Facile à manipuler, l'aspirateur-laveur X4 Pro se distingue de ses très nombreux concurrents par quelques fonctions originales, notamment un lavage à l'eau chaude pour éliminer les tâches tenaces. Un appareil pensé pour le quotidien.

S'il y a une catégorie d'appareils électroménagers qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est bien celle des aspirateurs. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer la vitesse à laquelle se sont popularisés et perfectionnés les robots-aspirateurs, ces appareils autonomes et programmables qui traquent la poussière dans toute la maison de manière autonome et que l'on aujourd'hui trouve à moins de 100 euros pour les modèles d'entrée de gamme.

Mais à côté de ce nouveau "héros" du ménage, un autre appareil connaît un succès grandissant si l'on s'en réfère à la place qu'il occupe désormais dans les magasins spécialisés : l'aspirateur-laveur. Selon un rapport récent du Groupement des marques d'appareils

pour la maison (Gifam), ses ventes auraient progressé de près de 70 % en un an !

Mova X4 Pro : la serpillière nouvelle génération

De fait, tout le monde n'a besoin ou envie d'un robot qui déambule dans les pièces, et beaucoup préfèrent encore utiliser des appareils "manuels", sans pour autant se priver des perfectionnements modernes. Et la promesse de l'aspirateur-laveur est alléchante puisque, comme son nom l'indique, ce type d'appareil assure deux fonctions simultanément : l'aspiration et le lavage. En clair, il remplace l'aspirateur classique et la balai serpillière, en évitant deux corvées successives. Un gain de temps appréciable, notamment pour tous ceux que le ménage rebute.

Mieux encore, comme il fonctionne sans fil, grâce à une batterie, on peut l'utiliser partout dans la maison sans avoir à le brancher et à la débrancher à chaque changement de pièce – et sans pester contre le câble toujours trop court… Surtout, bien qu'il soit au format balai, l'aspirateur-laveur est muni d'un moteur qui le tracte automatiquement : pas besoin de le pousser, il avance tout seul, il suffit juste de le guider ! Encore un bel atout pour les réfractaires au ménage, et à l'effort que nécessitent les aspirateurs et serpillières classiques.

Attention cependant, l'aspirateur-laveur se destine exclusivement au nettoyage de surfaces dures, comme le carrelage, le lino ou le parquet : il ne convient absolument aux tapis et aux moquettes, du fait qu'il lave à l'eau, un liquide qui ne fait pas bon ménage avec ces tissus.

Face à l'engouement qu'il suscite – et aux belles ventes qu'il promet… –, de nombreuses marques se sont lancées sur ce marché porteur : des grands spécialistes de l'électroménager comme Rowenta, Phillips, Electrolux, Bissell, Hoover ou Dyson, mais aussi une foule de nouveaux venus, essentiellement chinois, comme Shark, Roborock, Tineco, Ezviz ou Dreame. Er l'une des plus dynamiques est incontestablement Mova qui possède déjà plusieurs aspirateurs-laveurs à son catalogue, dont le X4 Pro.

Pour rappel, Mova est arrivé récemment sur le marché, comme une marque "sœur" de Dreame. Et si le constructeur partage un certain patrimoine génétique avec son aimé, il évolue de manière indépendante avec de grandes ambitions, et à vitesse V. Car après avoir démarré avec des robots-tondeuses – comme l'excellent modèle 1000 que noua avons testé il y a quelque temps –, il a très vite étendu son catalogue à une foule de produits domestiques allant des aspirateurs-robots aux airfryers en passant par les brosses à dents électriques, les sèche-cheveux et même les litières connectées ! Avec toujours le même credo : proposer des appareils "sophistiqués" avec le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est exactement dans cet esprit que s'inscrit le X4 Pro.

Comme la grande majorité des aspirateurs-laveurs, le X4 Pro n'est ni robotisé, ni connecté : c'est un modèle motorisé de type balai doté de deux réservoirs, l'un pour l'eau propre, l'autre pour l'eau sale. Il se distingue toutefois de ses concurrents par deux fonctions : un mode "intelligent" qui adapte automatiquement son action aux salissures qu'il détecte, et un mode "eau chaude" qui promet un lavage encore plus efficace avec de l'eau portée à haute température. De quoi, en principe, venir à bout de toutes les saletés.

Mova X4 Pro : l'avis de CCM Design élégant

Qualité de fabrication et de finition

Facile à manier, avec inclinaison à 180 °

Aspiration puissante

Lavage efficace

Écran bien lisible

Commentaires vocaux agréables

Autonomie correcte

Charge assez rapide

Fonction d'autonettoyage Pas de modulation manuelle pour l'aspiration et la traction

Peu de différences entre certains modes

Fonction de pulvérisation pas convaincante

Mode d'emploi perfectible sur certains points

Station d'accueil relativement encombrante

Mova X4 Pro : un appareil sophistiqué

Comme tous les modèles de sa catégorie, le X4 Pro se compose de trois parties : un manche terminé par une poignée triangulaire, un corps et un bloc brosse. Et même si tout est en plastique – tube du manche compris –, l'ensemble affiche une ligne moderne très élégante en dégageant une impression globale de qualité. Impression qui demandera à être confirmée dans le temps, au fil des usages plus ou moins intensifs et précautionneux.

Le manche s'enfiche simplement dans le corps, un clip assurant le verrouillage. mais sans aucun réglage de hauteur. Toutefois, malgré une longueur totale de 114 cm, le X4 Pro convient à la plupart des utilisateurs, y compris aux personnes de petite taille, dans la mesure où il est conçu pour être manipulé en biais avec un angle variable, et pas à la verticale.

Très ergonomique, la poignée comporte plusieurs boutons judicieusement disposés qui tombent naturellement sous les doigts : un interrupteur général, un sélecteur de mode, une touche de nettoyage automatique et une gâchette de pulvérisation pour projeter de l'eau sur demande.

Le corps est tout aussi riche, mais dans un autre genre. Sa partie supérieure intègre ainsi un grand écran bien lumineux et en couleurs qui indique le niveau de charge de la batterie en pourcentage, mais aussi le mode sélectionné, via des icônes. Idéalement disposé, il reste parfaitement lisible pendant l'utilisation et s'éteint automatiquement quand l'appareil est hors tension. Plus étonnant, le corps comporte également un petit haut-parleur qui diffuse des notifications vocales, qui plus est en français, pour rappeler le mode sélectionné ou donner diverses consignes. Très pratique à l'usage, surtout au début, d'autant que la voix synthétiques est plutôt agréable. Et si l'on ne peut pas régler le volume, on peut toutefois la désactiver complètement en appuyant sur un bouton situé à proximité.

Plus classiquement, ce corps accueille aussi le réservoir qui récupère l'eau sale, après lavage. D'une capacité de 730 ml, ce récipient, qu'il faut vider régulièrement, est associé à un filtre HEPA amovible bloquant toutes les particules charriées par le lavage et monté dans un panier de récupération. L'ensemble se démonte facilement en soulevant une petite poignée faisant office de verrou. Notons que Mova fournit en standard un filtre de rechange, ce qui est bien pratique dans la mesure où cet élément essentiel doit être rincé à l'eau claire et parfaitement sec avant d'être remonté : on peut ainsi laisser un filtre sécher tranquillement à l'air libre tut en continuant à utiliser le X4 Pro avec l'autre.

C'est aussi dans ce corps que loge le moteur d'aspiration, d'une puissance maximale de 450 W, capable de fournir une dépression très confortable de 20 000 Pa, l'air étant évacué par deux aérations latérales.

Enfin, le bloc brosse assez massif – 23 x 26 x 9 cm — intègre à la fois le rouleau de nettoyage placé devant la bouche d'aspiration, qui est entrainé par un petit servomoteur, et le réservoir d'eau propre, d'une contenance de 760 ml. Le récipient se démonte facilement à l'aide d'une poignée pour être rempli, tandis que le rouleau se retire très facilement à l'aide d'un levier escamotable pour être remplacé le moment venu.

Ce bloc est par ailleurs muni de deux petites roulettes libres à l'arrière et au-dessous pour se déplacer plus facilement sur le sol et, plus original, d'un dispositif optique placé au-dessus et à l'avant qui projette un faisceau lumineux vert pour mieux voir les salissures et déchets à nettoyer. À signaler aussi, une petite buse à l'avant, qui projette de l'eau chaude dans le mode éponyme quand on appuie sur la gâchette intégrée au manche, afin d'imbiber des tâches récalcitrantes quand elles sont trop sèches.

Mova X4 Pro : une station d'accueil à double fonction

Comme de nombreux appareils sans fil, le X4 Pro s'accompagne d'une station d'accueil qui lui permet de recharger sa batterie. Un aspect important dans la mesure où il faut à la fois relier cet élément fixe à une prise électrique et prévoir un emplacement adéquat. De fait, non seulement il occupe une surface au sol de 44 x 34 cm, ce qui n'est pas négligeable mais, en plus, il faut prévoir de la place libre devant pour pouvoir glisser le X4 Pro sur sa rampe d'accès en pente douce. Eh oui, contrairement à d'autres aspirateurs-balais, il ne se pose pas directement, mais vient se ranger en roulant sur une rampe douce jusqu'à ce que les contacteurs métalliques de son corps et de la base se touchent et que la charge commence.

Mais cette station d'accueil ne sert pas uniquement à la recharge du X4 Pro : c'est aussi une station de lavage, ou, pus exactement, d'autonettoyage ! Quand on sélectionne le mode approprié, elle effectue automatiquement une toilette complète à l'eau chaude du rouleau-laveur, pour le débarrasser des saletés qu'il a accumulées lors de ses passages sur les sols, en se chargeant même du séchage à l'air chaud – c'est la raison pour laquelle elle est munie d'entrées et de sorties d'air. Pratique, même si l'opération ne remplace pas complètement un nettoyage manuel.

Mova X4 Pro : un balai facile à manier

Premier constat à la prise en main : le X4 Pro est relativement lourd. Il pèse en effet 5,3 kg "à sec" , ce qui n'est pas rien, surtout quand il faut le porter pour changer d'étage dans une maison notamment. Fort heureusement, ce poids élevé ne se fait pas vraiment sentir en action, du fait qu'il est muni d'un moteur qui le fait avancer automatiquement, Mova annonçant un "poids de manœuvre" de seulement 1,1 kg, ce qui est nettement plus raisonnable.

En pratique, le X4 Pro est facile à manipuler, grâce justement à son moteur. Du moins, tant qu'on doit le faire avancer, la traction étant vraiment puissante. Un peu trop, même, ce qui donne parfois l'impression de marcher avec un chien qui tire sur sa laisse. Et il n'y a aucun réglage manuel pour la doser. De fait, quand on doit reculer pour repasser sur une tâche rebelle, il faut faire un réel effort pour tirer en luttant contre la traction du moteur. Rien de surhumain, mais après une séance de nettoyage de 30 minutes avec de nombreux allers-retours, on a l'impression d'avoir fait un peu de sport.

À ce propos, il est d'ailleurs curieux que tous ces aspirateurs-laveurs obligent à aller vers l'avant, dans la mesure où ce sens de mouvement impose de marcher sur la surface qu'on vient de nettoyer, alors qu'elle est encore toute humide. Ce qui n'est pas le cas avec une serpillière que l'on tire en reculant, sans risquer de marcher sur une zone fraichement nettoyée et encore mouillée. Les constructeurs de ces appareils pourtant sophistiqués devraient peut-être songer à corriger cette incongruité…

Le X4 Pro reste toutefois très agréable à manier, d'autant que la brosse pivote facilement – jusqu'à 60 degrés – pour tourner et que l'appareil peut s'abaisser jusqu'au sol en s'allongeant à 180 degrés pour passer sous des meubles ou des radiateurs, en profitant d'une petite roue libre sur son corps pour glisser sans abimer le sol. Bien vu et pratique, même si l'épaisseur de la brosse exige une hauteur minimale de 13 cm pour passer.

Petit détail, comme le rouleau n'atteint pas les bords de la coque de la brosse, il ne peut pas tout nettoyer lorsque l'on passe le X4 Pro le long d'un mur, en laissant une petite bande d'environ 1 cm qu'il faut laver autrement.

Mova X4 Pro : quatre modes de lavage au choix

Comme on l'a dit, le X4 Pro propose quatre modes de nettoyage qu'on sélectionne en séquence par pressions successives sur le bouton idoine. Le premier, le mode dit Intelligent, adapte automatiquement la puissance l'appareil selon les besoins. Mova ne dit pas comment – sans doute avec un capteur –, mais, comme nous l'avons constaté lors de nos tests, ce système fonctionne bien sur toutes les salissures courantes, d'autant qu'il n'y a pas de moyen de faire varier manuellement la puissance d'aspiration ou la vitesse de rotation du rouleau. C'est, à notre sens, le mode généraliste, le plus adapté à un nettoyage courant et régulier.

Vient ensuite le mode dit Ultra, destiné comme son nom le suggère à un nettoyage plus intensif pour se débarrasser des tâches tenaces. Le rouleau grimpe alors à 450 tours par minute tandis que le moteur aspire au maximum. Pour autant, nous n'avons ressenti de différences majeures avec le mode Intelligent en pratique lors de nos tests, même en patientant les 30 secondes après son activation, comme Mova le recommande discrètement dans sa documentation.

Même interrogation pour le mode Aspiration, destiné seulement à aspirer les liquides sans laver : non seulement, ii nous a semblé aussi efficace que le mode Intelligent, mais en plus, il laisse également derrière lui une trace humide, sans doute parce que le rouleau reste imbibé, sans avoir le temps de sécher On aurait bien aimé pouvoir utiliser le X4 Pro come un aspirateur simple de temps à autres, pour aspirer des poussières et d'âtres déchets solides sans laver et éviter ainsi d'voir à prendre un balai ou un pur aspirateur, mais rien n'est prévu pour cela, comme sur la majorité des appareils de cette catégorie.

La quatrième et dernier mode, baptisé Eau chaude, est en revanche bien plus intéressant. C'est en effet lui qui chauffe l'eau de réservoir à 80 ¨C pour venir à bout des tâches tenaces, incrustées et sèches. Là encore, il faut attendre un peu avant que l'eau arrive à température. Mais rien n'indique, pas même à l'écran, que c'est le cas. Dommage, car ce mode est un des atouts que Mova met clairement en avant.

La gâchette de la poignée qui permet de projeter de l'eau chaude au sol devant la brosse, avant donc le passage du rouleau, vient aussi aider humidifier des salissures récalcitrantes, comme des sauces séchées. Mais ce n'est pas pour autant une solution miracle, d'autant qu'il faut attendre entre deux pressions, le temps que l'eau soit chauffée dans la buse. Et mieux vaut ne pas passer la brosse immédiatement sur la zone humidifiée pour que l'eau ait le temps d'imprégner vraiment la tâche.

On regrette toutefois que Mova soit ne détaille pas davantage le fonctionnement et l'utilisation de tous modes dans le monde d'emploi qui s'tend pourtant sur des aspects moins important. Un point qui mériterait d'être amélioré – et c'est facile ! – et qui aiderait à mieux maîtriser les fonctions du X4 Pro.

Enfin, signalons que le placement du bouton d'autonettoyage sur la poignée n'est pas idéal, car il arrive que l'on appuie dessus par mégarde avec la paume de la main, ce qui déclenche une consigne vocale demandant de retourner à la base, sans empêcher de continuer à utiliser l'appareil. Rien de gênant, mais encore un point facile à corriger.

Mova X4 Pro : un lavage plutôt efficace

Lors de nos tests étalés sur quelques semaines, nous avons utilisé le X4 Pro sur différents types de sols durs – carrelage, parquet massif, parquet stratifié, lino, béton peint et béton ciré – en le mettant à l'épreuve sur plusieurs catégories de salissures, sèches et humides : poussière ordinaire, poils d'animaux, cendres, herbes, terre et boue séchée, cola, lait, café, sirop, œuf, confiture, mélange de lait et de céréales, sauces tomate et ketchup, huile, graisse, etc.

Rien à dire pour l'aspiration, vraiment puissante : le X4 Pro avale tout ce qui traîne sous sa brosse, qu'il s'agisse de poussière, de poils, de terre, de sable, de grains de riz ou de semoule ou de résidus solides divers, tout y passe !

En revanche, nous n'avons pas été convaincus par le mode intensif, qui ne fait guère mieux que le mode intelligent de base. De même, le lavage à l'eau chaude ne laisse pas d'eau vraiment chaude au sol, du moins au toucher, même en attendant la montée en température. Étonnant, surtout quand qu'il fait fondre l'autonomie à la vitesse V ! Le résultat est toutefois au rendez-vous sur les tâches sèches et tenances. La fonction qui projette de l'eau chaude par la buse à l'avant nous a aussi laissés perplexes : non seulement, il faut attendre plusieurs secondes entre deux pulvérisations successives, mais en plus, nous n'avons pas trouvé l'eau très chaude. Un gadget pas très convaincant.

Pour un lavage plus efficace, il est bien sûr possible et même recommandé d'ajouter un peu de détergent liquide dans le réservoir d'eau propre. Mova en fournit un en flacon avec le X4 Pro, en indiquant dans le mode d'emploi que c'est le seul produit à utiliser. Mais nous avons également employé un autre nettoyant ménager ordinaire et bon marché sans aucun souci.

Comme avec tous les appareils de cet type, l'efficacité du lavage dépend énormément du type de salissure à éliminer : certaines disparaissent en un ou deux passages, d'autres en nécessitent quatre ou cinq, el les plus coriaces en réclament une dizaine. Mais, globalement, sur un sol pas trop sale, sans tâche "accidentelle" et entretenu régulièrement, on obtient un très bon résultat en une ou deux passes seulement.

Car même quand on ne la voit pas, le X4 Pro retire bien la saleté quotidienne qui s'accumule au fil des jours. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner son réservoir de récupération qui, après une simple séance, contient une eau noire de crasse. Deux détails à signaler, sur le plan "aquatique". D'abord, la capacité des réservoirs — eau propre et eau sale – est bien adaptée à l'autonomie du X4 Pro : sauf à user du monde Ultra, il n'est pas nécessaire de revenir faire le plein lors d'une séance. Ensuite, nous n'avons pas noté de traces de rouleau ou de roulettes après le lavage : une fois l'eau évaporée, le sol est propre.

Par curiosité, nous l'avons aussi testé en extérieur, sur un sol de terrasse carrelée bien encrassée. Et là, pas de miracle : malgré plusieurs passages et l'utilisation des modes intensif et eau chaude, il n'est pas parvenu à nettoyer les carreaux. Pas de surprise ni de déception, ce n'est pas sa vocation. Et sur ce genre de sol soumis continuellement aux passages et aux intempéries, seul un nettoyeur haute pression s'avère efficace.

Quoi qu'il en soit, sur un sol dur, avec de la saleté ordinaire comment on en trouve dans un foyer classique, s'en sort globalement très bien, même s'il faut parfois insister sur certaines tâches. Et c'est bien le principal !

Mova X4 Pro : un niveau sonore acceptable

Sans être bas, le niveau sonore reste contenu, affichant entre 62 et 68 dBA au sonomètre à hauteur d'utilisateur, selon les sollicitations de son moteur. Pas vraiment silencieux – certains aspirateurs classiques sont plus discrets –, mais pas bruyant non plus et absolument pas gênant pour faire le ménage en appartement, y compris en soirée. Notons que l'autonettoyage sur la station d'accueil est un peu plus sonore, notamment lors de la phase s=du séchage de rouleau qui peut atteindre les 70 dBA par instants;

Comme souvent, l'autonomie réelle est assez variable. Mova annonce 45 minutes d'utilisation avec la batterie pleine, mais, en pratique, tout dépend du mode choisi, et notamment du lavage avec eau chaude, qui s'avère le plus gourmand en énergie. Lors de nos tests, nous avons pu utiliser le X4Pro entre 30 et 40 minutes avant de devoir le recharger, ce qui est suffisant pour nettoyer plusieurs pièces, voire un appartement entier.

Quant à la recharge de la batterie, il faut compter en moyenne une trentaine de minutes pour récupérer 20 %.et 2 heures 30 pour passer de 0 à 100 %. Une durée qui peut sembler longue de prime abord, mais qui l'une des meilleures dans cette catégorie d'appareils, certains modèles réclamant plus de 4 heures ! Sur ce plan, le X4 Pro fait partie des excellents élèves.

Mova X4 Pro : un entretien en partie assisté

Comme tout appareil de nettoyage, le X4 Pro nécessite un entretien régulier. L'un de ses points originaux, c'est qu'il dispose d'un mode autonettoyage, qui se commande comme les autres sur sa poignée. Cette opération ne se déroule pas sur place : il faut ramener l'appareil sur sa station d'accueil pour lancer le processus qui se déroule en plusieurs phases, pour une durée totale d'une douzaine de minutes, période pendant laquelle il est évidemment inutilisable. Notons toutefois que l'appareil ne se recharge pas lors de l'autonettoyage, Ce n'est qu'après cette phase que la charge démarre : mieux vaut le savoir avant d'entamer un grand ménage en nettoyant plusieurs pièces dans un logement vaste.

Cette durée s'explique par le fait que l'autonettoyage s'effectue en plusieurs étapes, avec un lavage du rouleau à l'eau très chaude – proche de 100 °C – pour éliminer saleté et bactéries, puis un séchage à l'air chaud, à 90 °C. Et il vaut mieux le faire régulièrement, pour éviter de laver avec un rouleau sale. Fort heureusement, le résultat est très satisfaisant et tout se fait automatiquement. Il faut juste penser à nettoyer après la petite rigole qui recueille l'eau sous le rouleau dans la station, sous peine qu'elle croupisse.

Pour autant, le X4 Pro ne se nettoie pas complètement tout seul. Certes, la brosse est munie d'un dispositif anti-enchevêtrement qui évite que des poils et des fibres viennent gêner la rotation du rouleau. Très efficace, ce dispositif n'élimine toutefois pas ces intrus qu'il faut retirer manuellement de temps à autre en démontant le rouleau – une opération qui s'effectue simplement, en déverrouillant le loquet latéral qui le retient sur la brosse. Un petit ménage est à réaliser de préférence avant l'autonettoyage, évidemment !

Ce n'est pas fini ! II faut également vider régulièrement le réservoir d'eau sale ainsi que que le panier à déchets et nettoyer le filtre associé. Une corvée pas vraiment agréable, mais indispensable, car même sur un aspirateur-laveur bourré de technologies, la saleté ne disparaît pas par magie – c'est le cas sur tous les appareils de ce type d'ailleurs. Quoique peu ragoûtante, l'opération reste assez simple – Mova fournit une brosse hérisson pour bien racler le réservoir et le panier. Surtout, elle permet de mesurer l'efficacité réelle du X4 Pro, juste en regardant des amas de poussière accumulée et en sentant l'eau noirâtre et nauséabonde du réservoir : mieux vaut la répéter régulièrement, voire systématiquement après chaque séance de ménage, pour éviter de se retrouver avec un cloaque !

Détail à ne pas négliger : comme sur les autres aspirateurs-laveurs, le rouleau du X4 Pro n'est pas éternel et Mova recommande de le changer tous les trois à six mois, sachant que ce rythme varie évidemment selon l'utilisation. Sachant que le constructeur vend des rouleaux officiels sous non nom pour environ 10 euros pièce, représente un budget annuel non négligeable – et bien supérieur au prix des balais-serpillières classiques que l'on trouve chez Action ! D'autant qu'il faut ajouter à cette somme le coût du filtre, à remplacer régulièrement aussi. Fort heureusement, on trouve sur des boutiques en ligne des packs de quatre filtres à 12 euros et des rouleaux compatibles à 5 euros les deux, ce qui fait nettement baisser la facture d'entretien.

Mova X4 Pro : un aspirateur-laveur bien équilibré

Au final, malgré les réserves sur certains de ses modes dont l'utilité n'est pas évidente, le X4 Pro tient globalement bien ses promesses en se révélant tout à fait efficace pour un nettoyage régulier. Certes, il n'est vraiment silencieux et il réclame quelques efforts pour éliminer les tâches les plus tenaces. Mais il s'avère agréable à manipuler, d'autant qu'il se glisse facilement sous la plupart des meubles, son autonomie suffit pour nettoyer un appartement, sa recharge est relativement rapide et son entretien reste assez simple, même si la vidange du réservoir d'eau sale n'est pas très ragoutante, comme sur tous les aspirateurs-laveurs. À défaut de perfection, il fait largement aussi bien et souvent mieux que nombre de concurrents, en se montrant plus équilibré sur plusieurs points.

Mova X4 Pro

Affiché à 599 euros au moment de sa sortie, il y a plusieurs mois, le X4 Pro est désormais vendu 399 euros, et parois moins, lors de promotions temporaires : un tarif nettement plus sage, en accord avec la concurrence, ce qui le met en bonne place sur le marché.

Reste une question, qui dépasse d'ailleurs le cadre de ce modèle : à qui s'adresse vraiment un aspirateur-laveur de ce type ? Pour tenter d'y répondre en recueillant des avis variés, nous avons fait essayer le X4 Pro à différentes personnes : certaines ont adoré son côté tout-en-un et sa simplicité d'emploi qui permettent de faire rapidement le ménage avec un seul appareil ; d'autres ont jugé qu'il était moins efficace que le traditionnel couple aspirateur-serpillière pour un ménage plus méticuleux, notamment face à des salissures difficiles.

On l'aura compris, c'est surtout une question de goûts, d'habitudes voire de philosophie de vie. Selon nous, le X4 Pro convient très bien à un ménage régulier et rapide, quand on veut faire un "coup de propre" avant de recevoir des amis ou après un petit incident domestique – aliments et liquides renversés, traces de pas, poils, etc. –, notamment dans les foyers avec des enfants et/ou des animaux : des situations son côté "tout-en-un toujours prêt à l'emploi" sur sa station d'accueil constitue un indéniable atout, d'autant que son aspiration est vraiment puissante. C'est vraiment ce que l'on apprécie le plus au quotidien, une fois que l'on en a pris l'habitude. Pas besoin de sortir plusieurs appareils ni de préparer quoi que ce soit : en cas de besoin urgent, et pour peu qu'il soit chargé et nettoyé, bien évidemment, on le sors de sa base et en deux-trois minutes, l'affaire est réglée !