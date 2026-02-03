Engwe Zip : ce vélo urbain pliant coûte moins de 1000 euros

Une fois de plus, Engwe vient casser les codes du vélo électrique avec le Zip, un modèle urbain pliable qui se distingue par sa légèreté, son équipement et, surtout, son prix, très inférieur à la concurrence. Une nouvelle référence.

Après une année bien remplie avec plusieurs nouveaux modèles, Engwe démarre 2026 sur les chapeaux de roues en lançant un vélo électrique particulièrement original : le Zip. Cette fois encore, le constructeur s'attaque à un segment de marché très disputé, à savoir le vélo urbain pliant. Et, comme à son habitude, il arrive avec de solides arguments techniques sans renoncer à la recette qui a fait son succès : le rapport qualité-prix.

Engwe Zip : poids plume et pliage express

Premier atout du Zip : sa légèreté. L'engin pèse en effet moins de 17 kg – 16,9 kg très exactement –, ce qui le rend très facile à porter, notamment pour ceux qui combinent trajets en vélo et transports en commun. Et ce poids plume se combine à un deuxième atout impressionnant : il se replie en trois en à peine 3 secondes, selon Engwe ! Une vitesse éclair qui contraste avec les dizaines de secondes nécessaires sur la plupart des vélos pliables, et qui fait toute la différence au quotidien, que ce soit pour le ranger dans un coffre de voiture ou le prendre sous le bras en montant dans le métro. Et Engwe promet un encombrement très réduit, compatible avec le peu de place disponibles dans les petits logements de ville.

© Engwe

Autre caractéristique à la fois originale et pratique : la batterie, d'une capacité de 360 Wh, est logée dans un sac amovible placé à l'avant, pour être plus facilement transportée. Plus étonnant encore, elle dispose d'une prise USB-C compatible avec la norme PowerDelivery 3.0 pour alimenter des appareils externes en cas de besoin — smartphone, tablette, écouteurs… –, comme une batterie de secours portable. Astucieux !

Côté design, si le Zip reprend les codes du genre avec une ligne très élégante, il se distingue par sa roue avant montée non pas dans une fourche mais sur une branche unique. Équipé de pneus de 16 pouces assez larges – 1,95 pouces –, il est doté de freins hydrauliques à disques assurant un freinage efficace et d'un moteur de 250 W placé dans le moyeu arrière délivrant un couple de 40 Nm : suffisant pour un usage urbain, d'autant qu'il est associé à un capteur de couple et un dérailleur Shimano à sept vitesses.

Dans son annonce, Engwe met encore en avant la suspension de siège pour el confort et la protection intégrale contre l'eau, pour une utilisation en toutes saisons. Mais c'est une nouvelle fois le prix qui frappe puisque le Zip est commercialisé à 999 euros ! Un prix équivalent à celui des modèles d'entrée de gamme bien moins équipés et, surtout, très inférieur aux tarifs des spécialistes du domaine comme Brompton, qui propose des vélos similaires bien plus chers. Gageons qu'avec une telle fiche technique, le Zip saura très vite aiguiser la curiosité des citadins à la recherche d'un petit vélo électrique facile à vivre et vraiment abordable.