Xiaomi va vendre ses appareils électroménagers dans le monde entier

Fort de son succès en Chine, Xiaomi va commercialiser sa gamme de produits électroménagers dans le monde entier. Au programme : des réfrigérateurs, des machines à laver, des sèche-linge et des climatiseurs connectés.

On ne présente plus Xiaomi, qui a su s'imposer dans le domaine de la tech avec une très grande variété de produits. Smartphones, montres et bracelets connectés, écouteurs, enceintes Bluetooth, téléviseurs, tablettes, trottinettes électriques… C'est bien simple, le géant chinois est sur tous les fronts ! Il a d'ailleurs profité de la Mobile World Congress (MWC), le grand salon qui se tient en ce moment à Barcelone, pour présenter une large gamme de nouveaux produits.

Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Le constructeur a annoncé sur X qu'il allait se lancer dans la vente d'appareils électroménagers à l'échelle mondiale. Il possède déjà un catalogue très large avec une grande variété de produits, mais les commercialisait jusqu'ici uniquement en Chine, où il rencontre un grand succès.

Xiaomi : une large gamme de produits électroménagers connectés

Ainsi, sur X, Xiaomi indique avoir l'intention "de lancer officiellement de grands appareils électroménagers sur les marchés internationaux", afin d'offrir aux utilisateurs du monde entier "une expérience domestique encore plus connectée". Il s'agira essentiellement de réfrigérateurs, de machines à laver, de séchoirs et de climatiseurs.

Xiaomi s'inspire ici des modèles des géants coréens et japonais, et se pose comme concurrent direct aux marques bien établies telles que Samsung, LG, Bosch et Whirlpool. Pour se démarquer, le constructeur chinois peut compter sur la richesse de son écosystème, y compris dans la domotique. En effet, en plus des produits que nous avons précédemment cités, il commercialise des robots aspirateurs, des humidificateurs et des ventilateurs, y compris à l'international. Il vend également du petit électroménager, comme des bouilloires, des robots de cuisine ou des friteuses à air chaud (les fameux airfryers). Ses nouveaux appareils électroménagers arriveront sur le marché mondial d'ici à la fin de l'année.