Cet appareil à moins de 20 euros vous aidera à réduire vos factures d'électricité

Avec des tarifs qui ne cessent d'augmenter depuis des années, vous redoutez de voir flamber vos factures d'électricité ? Investissez quelques euros dans ce petit accessoire : il vous aidera à faire de belles économies !

L'électricité est indispensable dans nos vies. Entre l'électroménager, l'éclairage, la high-tech, parfois le chauffage, et pour certain la mobilité (avec les véhicules électriques), cette source d'énergie est devenue omniprésente dans notre quotidien. Sans elle, impossible de faire fonctionner nos chers réfrigérateurs, ordinateurs, téléviseurs, smartphones, ni même les chaudières qui l'utilisent pour faire circuler de l'eau dans les radiateurs ou les poêles à pellets qui l'emploient pour chauffer l'air ! Quelques heures de coupure, et on se retrouve comme au 19e siècle, sans même pouvoir téléphoner pour communiquer.

Seulement voilà, en raison de multiples crises, les tarifs de cette précieuse ressource ont beaucoup augmenté ces dernières années en France, même s'ils restent inférieurs aux prix pratiqués dans d'autres pays. Pour rappel, le prix du kilowattheure a déjà augmenté deux fois en 2023, de 15 % en février et de 10 % au août, pour s'établir à 0,2276 € TTC le kilowattheure (kWh) au tarif de base réglementé. Et le Gouvernement prévoit une nouvelle hausse au début 2024. Des augmentations qui peuvent se traduire par des différences de plusieurs centaines d'euros ou plus sur une année, en particulier pour les logements chauffés en électrique…

Dans ces conditions, il convient non seulement d'adopter de nouveaux comportements pour limiter et même réduire sa consommation, en suivant notamment les conseils de l'Ademe, mais également de privilégier les appareils plus économes en énergie. L'ennui, c'est qu'il n'est pas évident d'identifier les appareils les plus gourmands dans un foyer, même en analysant soigneusement les relevés du compteur Linky. Certes, on sait depuis longtemps qu'il faut se débarrasser des ampoules à incandescence, notamment les halogènes, pour les remplacer par des modèles à Led, bien plus efficaces. Mais comment savoir pour les autres ?

© Wothfav

Il existe pourtant un moyen simple pour en avoir le cœur net : il suffit de s'équiper d'un wattmètre, un petit appareil électronique qui mesure précisément la puissance instantanée absorbée par un appareil, mais aussi, et surtout, sa consommation électrique sur une période donnée. Nul besoin d'avoir de quelconques compétences en électricité ou en bricolage, car il est très simple d'emploi. La plupart des modèles proposés sur le marché se présentent sous la forme d'une prise "mixte" surmontée d'un écran : il suffit d'insérer son côté mâle dans une prise de courant et de brancher l'appareil à mesurer dans son côté femelle. Dès lors, en appuyant un bouton, on affiche la puissance instantanée (en watts) ou la consommation réelle (en kilowattheures). On peut même voir le coût en euros, en programmant le tarif du kilowattheure.

Pas besoin de laisser le wattmètre branché en permanence : au contraire, il vaut mieux l'utiliser temporairement et ponctuellement pour mesurer la consommation d'un appareil avant de passer à un autre. En procédant de cette façon, vous pourrez analyser très facilement tout ce qui consomme de l'électricité dans votre foyer : frigo, congélateur, lave-linge, four à micro ondes, aspirateur, accessoires électroménagers, ordinateur, chargeurs d'appareils mobiles, etc. Et identifier les plus énergivores, pour les utiliser plus efficacement, voire pour les remplacer. Il faut juste veiller à ce que le wattmètre supporte bien la puissance maximale absorbée par l'appareil (3600 W généralement).

Cerise sur le gâteau : un wattmètre ne coûte vraiment pas cher ! On en trouve de très nombreux à moins de 20 euros dans les grandes surfaces spécialisées, mais aussi en ligne, sur des boutiques comme Amazon, Cdiscount, Darty, AliExpress, etc. Un investissement très vite amorti donc, surtout si vous partagez le wattmètre avec des amis et des voisins ! Vous pouvez même faire d'une pierre deux coups en investissant dans une prise connectée, qui permet de piloter un appareil électrique à distance, via un smartphone : la plupart des modèles disposent en effet d'une fonction permettant de calculer et d'afficher la consommation de l'appareil branché directement dans l'application. Pratique !