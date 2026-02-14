Furieux de passer à la fibre, il débarque avec une tronçonneuse dans la boutique de son opérateur

En Moselle, un retraité excédé par le passage en force de sa ligne ADSL à la fibre s'est présenté dans une boutique de son opérateur armé d'une tronçonneuse en menaçant les employées. Il a rapidement été interpellé par la police.

Samedi 7 février, vers 10 h 30, à Sarrebourg, en Moselle, un homme pousse la porte de la boutique SFR du centre-ville avec un objet que les trois vendeuses repèrent immédiatement : une tronçonneuse ! Âgé de 69 ans, cet agriculteur retraité vient, selon ses propres mots, "régler ses comptes" après le passage de techniciens venus remplacer sa connexion ADSL par une ligne fibre : une intervention qu'il juge mal faite et imposée. La colère couvait depuis plusieurs jours, nourrie par des problèmes de connexion et le sentiment d'avoir été mis devant le fait accompli.

Très vite, la scène dégénère. L'homme brandit la tronçonneuse, dont la lame et la chaîne ont été retirées, mais qu'il tente malgré tout de faire démarrer, suffisamment pour effrayer le personnel. Les employées, terrorisées, se replient à l'arrière du magasin et appellent les forces de l'ordre, tandis que le sexagénaire élève la voix et laisse éclater sa frustration face à ce nouveau raccordement qu'il n'a jamais souhaité. Même désarmée, la tronçonneuse reste un symbole extrêmement impressionnant dans un espace clos, d'autant qu'elle est maniée par un homme en colère.

Selon les premiers éléments rapportés, le retraité aurait proféré des menaces explicites à l'encontre du personnel, allant jusqu'à évoquer son intention de "couper des têtes". Les vendeuses, en état de choc, assistent impuissantes à la scène, le temps que la police nationale de Sarrebourg arrive sur place. Heureusement, les forces de l'ordre interviennent rapidement, maîtrisent le sexagénaire et procèdent à son interpellation, avant de le placer en garde à vue. Les trois employées déposent plainte dans la foulée pour menaces et violences psychologiques, marquées par cet épisode éprouvant qui aurait pu tourner au drame.

© pixarno - Adobe Stock

Lors de sa garde à vue, l'homme a reconnu les faits. Déjà connu des services de police pour des faits de violences sur animaux, il a rapidement fait l'objet d'une expertise psychiatrique, qui a conclu à l'absence de trouble altérant son discernement. Comme le rapporte Le Républicain Lorrain, un jugement a déjà été fixé au 1er juin 2027 : il devra répondre de ses actes devant la justice, qui pourrait retenir les menaces de mort et l'intimidation avec arme, même si la tronçonneuse était neutralisée au moment des faits. .

Cet incident spectaculaire intervient dans un contexte particulier. Partout en France, la fermeture progressive du réseau ADSL entraîne des changements parfois mal vécus par certains abonnés, notamment dans les zones où la fibre arrive tardivement ou pose des difficultés techniques. Les opérateurs télécoms sont régulièrement pointés du doigt pour la qualité de certains chantiers, les rendez-vous manqués ou les délais de réparation, générant un climat de méfiance et parfois de colère chez des clients qui dépendent d'Internet pour leurs démarches administratives ou leur travail.

Si la grande majorité des transitions se déroulent sans incident, les professionnels du secteur constatent une montée de la tension dans les points de vente, où les salariés se retrouvent en première ligne. Les syndicats des télécoms alertent depuis plusieurs années sur la montée des agressions verbales et physiques dans les points de vente, entre factures incomprises, pannes récurrentes et sentiment d'abandon dans certaines zones.