Ces supermarchés Auchan vont bientôt disparaître : leur remplaçant va vous étonner

Plusieurs supermarchés Auchan vont prochainement changer de propriétaire. Après transformation, il accueilleront une autre enseigne bien connue des Français, qui proposera une nouvelle offre avec des prix bas.

L'opération se préparait discrètement depuis des mois. Cette fois, elle est officielle et même validée : 19 supermarchés Auchan vont disparaitre en France. Plus exactement, ils seront remplacés par des magasins sous une bannière bien différente. L'Autorité de la concurrence a donné son feu vert début septembre, estimant que cette acquisition ne porterait pas atteinte à la concurrence locale ni au choix des consommateurs. Pour les habitués, le changement sera important et surprenant.

Ces dix-neuf supermarchés représentent au total 33 760 m² de surface de vente. Neuf d'entre eux avaient été repris par Auchan au groupe Casino en 2024, et dix appartiennent au parc historique de l'enseigne nordiste. Chaque magasin a été sélectionné avec soin, en fonction de son potentiel de développement, de l'état du bâtiment et des investissements nécessaires pour sa transformation. L'objectif : permettre une transition efficace tout en garantissant un avenir aux salariés concernés, qui resteront travaille pour la nouvelle enseigne.

Ces points de vente sont dispersés sur tout le territoire, dans des viles de toutes tailles. Certains disposent également d'une station-service, ce qui peut constituer un atout pour de nombreux clients. Voici la liste des magasins concernés.

Antibes - Palais des Congrès (06)

Cannes (06), avec station-service

Bordeaux - Benauge (33), avec station-service

Bordeaux - Grand Parc (33)

Gradignan - Malartic (33)

Grabels (34), avec station-service

Saint-Pierre-des-Corps (37)

Voiron (38), avec station-service

Grenoble - Perrot (38)

Marquette-Lez-Lille (59)

Noyelles-lès-Vermelles (62), avec station-service

Lyon - Duchère (69)

Lyon - États-Unis (69)

Paris - Vaugirard (75)

Nemours (77), avec station-service

Carrières-sur-Seine (78)

Toulon - Traverse Arnaud (83), avec station-service

Saint-Raphaël (83), avec station-service

L'Isle-Adam (95)

© Dinko - Adobe Stock

Ce changement s'accompagnera de travaux et de réaménagements intérieurs. Les rayons seront réorganisés, certains produits remplacés ou retirés, et les prix ajustés aux standards de la nouvelle enseigne. Les clients découvriront ainsi une offre différente, encore plus orientée vers le quotidien. Les salariés, eux, devraient conserver leurs postes, la continuité de l'emploi étant un point central de l'opération.

Mais la grande surprise, c'est le repreneur. Car c'est Lidl qui prendra désormais la relève. Déjà forte de plus de 1 600 magasins en France, la célèbre enseigne allemande va ainsi poursuivre son expansion avec ces nouvelles implantations. Cette opération illustre également un retour à ses racines : après des années difficiles, le groupe a décidé de changer de stratégie pour revenir vers le hard discount, avec ces prix plus bas. Depuis septembre 2025, l'enseigne a adopté le nouveau slogan "Lidl, ça vaut le coup", en remplacement de l'ancienne promesse "Le vrai prix des bonnes choses". Le message est clair : chaque passage en caisse doit donner le sentiment d'avoir fait une bonne affaire.

Derrière ce positionnement, Lidl a déjà investi 150 millions d'euros pour réduire les prix sur les produits du quotidien, allant de la baguette aux articles d'hygiène. Sur les huit premiers mois de 2025, cette politique a permis une augmentation de la fréquentation des magasins de 5 %, tandis que les ventes en volume ont progressé de 4 %. L'enseigne vise maintenant la barre des 2 000 supermarchés en France et entend atteindre 10 % de parts de marché d'ici 2030.