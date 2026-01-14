La plupart des gens font cette erreur avec la lessive dans la machine à laver

Quel que soit son type, la plupart des utilisateurs font la même erreur avec la lessive. Résultat, le linge est mal lavé et la machine s'encrasse. Un problème heureusement très simple à corriger.

Lessive en poudre ou lessive liquide ? La question partage de nombreux consommateurs, chaque type de détergent ayant ses avantages et ses inconvénients. Plus économique, la poudre est réputée plus efficace sur le linge clair et elle contient généralement moins de composants allergènes. Plus pratique à utiliser, et surtout très à la mode, la lessive liquide semble plus douce avec les textiles, mais elle est souvent moins performante sur les taches tenaces. Elle est surtout plus chère, d 'autant qu'il s'agit fondamentalement de poudre diluée dans de l'eau comme le soulignent ses détracteurs.

Mais au-delà de ces considérations se cache un problème plus important. Plus exactement, une erreur très courante, commise par un grand nombre d'utilisateurs : le surdosage. Quelle que soit la lessive choisie, c'est l'excès de produit qui pose le plus de problèmes. Beaucoup pensent, à tort, qu'en ajoutant un peu plus de lessive, le linge ressortira plus propre. Mais avec les lave-linge modernes, qui utilisent très peu d'eau, ce surplus ne se dilue pas correctement. Il reste dans la machine, s'accumule au fil des cycles, et finit par encrasser les conduits, provoquer des odeurs désagréables ou diminuer l'efficacité des lavages.

C'est d'ailleurs l'un des paradoxes les plus fréquents : croire que plus de produit améliore le résultat, alors que cela détériore à la fois le linge et l'appareil. Une dose trop généreuse crée un environnement humide et résiduel, idéal pour le développement des moisissures. C'est aussi une perte d'argent, car on utilise plus de produit que nécessaire, sans aucun bénéfice.

© Christian Horz

La température de lavage joue aussi un rôle essentiel. Aujourd'hui, les machines tournent de plus en plus à 30 ou 40 °C, ce qui préserve les fibres et consomme moins d'énergie. Mais à ces températures, la lessive – surtout en poudre – fond moins bien. Résultat : les résidus s'accumulent, d'autant plus s'il y a surdosage. Pour éviter ce phénomène, un lavage à 60 °C une fois par mois suffit. Avec ou sans linge, ce cycle chaud permet de dissoudre les dépôts, désinfecter la machine et améliorer son fonctionnement.

Quant aux résidus visibles sur les vêtements, ils sont souvent le reflet d'un surdosage ou d'un mauvais rinçage. Mais l'absence de trace n'est pas toujours synonyme de propreté : certains produits, surtout liquides, laissent des composants invisibles sur les fibres. Là encore, bien doser reste la meilleure façon d'éviter les désagréments, visibles ou non.

Bref, le choix entre poudre et liquide importe moins que la manière de s'en servir. Bien dosée, bien adaptée à la température de lavage et accompagnée d'un entretien régulier de la machine, n'importe quelle lessive peut faire l'affaire. La vraie erreur, celle qui abîme les vêtements et les machines, c'est d'en mettre trop !