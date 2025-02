Ce mot n'a pas besoin d'être traduit : il se comprend dans toutes les langues

Des chercheurs en linguistique ont découvert un mot possédant un sens universel dans le monde entier. Pas besoin de le traduire, il est compréhensible quelle que soit la langue parlée.

Dans un monde où les langues se comptent par milliers, rares sont les mots qui traversent les frontières. Pourtant, il en existe au moins un que tout être humain, quelle que soit son origine, reconnaît instantanément. Ni les barrières culturelles, ni les différences grammaticales ne l'altèrent : il est universel.

Des chercheurs en bioacoustique et en linguistique du CNRS et du laboratoire Dynamique du Langage de l'Université Lyon 2 ont étudié des centaines de langues afin de voir si certains éléments de communication étaient compréhensibles dans différentes lagues. Et ils ne se sont pas limités aux mots, ils ont également collecté plus de 600 interjections de douleur, de dégoût, de surprise, de peur et de joie.

En effet, les humains sont particulièrement expressifs vocalement. En plus de parler, nous rions, gémissons, sanglotons ou encore crions. Les scientifiques appellent ces sons produits des vocalisations non linguistiques. Pour exprimer nos émotions, nous utilisons des interjections, comme "aïe" ou "wow", qui ne se combinent pas grammaticalement avec d'autres mots. Et c'est peut-être là que se cache la clé de la compréhension.

D'après leur article publié dans Scientific American, les chercheurs ont constaté que des sons comme le rire, les cris de peur ou les gémissements de douleur sont universellement identifiés, même par des personnes n'ayant jamais été exposées à ces langues – contrairement aux interjections de joie ou de dégoût, qui varient davantage selon les cultures. Il ressort de leur étude que le mot – ou le son – Aïe ! est immédiatement compréhensible par n'importe qui dans le monde, surtout s'il s'accompagne d'une grimace ou de jurons ! Ce cri spontané de douleur est universel.

De façon plus générale, il ressort de leurs recherche que seule la douleur induit exactement les mêmes schémas vocaliques dans toutes les cultures. En fait, ces manifestations sonores, profondément ancrées dans notre biologie, jouent un rôle fondamental dans la communication humaine. Au-delà des mots et des dialectes, il existe donc bien une expression qui est comprise universellement. Soyez-donc rassuré, si vous vous faites mal, tout le monde le comprendra, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez !