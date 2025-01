Voilà pourquoi votre salaire net va baisser en 2025 (et dès le mois de janvier)

Si vous êtes salarié, attendez-vous à une mauvaise surprise sur votre bulletin de paie de janvier. Et pour tous les mois de l'année ! Plusieurs évolutions récentes vont faire baisser votre salaire net.

En ce début d'année 2025, de nombreux salariés risquent d'avoir une mauvaise surprise en recevant leur fiche de paye à la fin janvier, même les mois suivants. Et pour cause : ils constateront une baisse de leur salaire net, alors même que leur contrat n'a pas changé et que le budget de l'État – la fameuse loi de finances 2025 – n'est toujours pas voté. Alors, pourquoi cette réduction ? Plusieurs facteurs expliquent de changement.

Tout d'abord, la hausse des cotisations des mutuelles santé est un élément majeur de cette diminution. Depuis le 1er janvier, le tarif des mutuelles a augmenté en moyenne de 5,3 %. Même si votre employeur prend en charge au moins 50 % de la cotisation, le reste est directement prélevé sur votre salaire brut. Ainsi, cette augmentation se traduit par une baisse de votre salaire net, avec une hausse de 6 euros en moyenne par mois. Il est donc conseillé de vérifier la ligne "Complémentaire santé obligatoire" sur votre fiche de paie pour comprendre l'ampleur de cet impact.

Ensuite, une autre modification concerne la prise en charge des frais de transport. Depuis début 2025, les employeurs sont revenus à une prise en charge obligatoire de seulement 50 % des abonnements aux transports en commun. En 2024, certaines entreprises prenaient en charge jusqu'à 75 % des frais grâce à une exonération fiscale. Cette mesure n'ayant pas été prolongée, la prise en charge supérieure à 50 % ne bénéficie plus d'avantages fiscaux. Toutefois, certaines entreprises pourraient continuer à offrir une aide supplémentaire, mais sans allégement fiscal pour elles. Si vous vous déplacez en voiture, il existe néanmoins un bon plan : la prime carburant, qui passe de 200 à 300 euros, reste exonérée de cotisations. Le forfait mobilité durable a aussi été amélioré, avec des plafonds d'exonération plus élevés pour les véhicules électriques ou les mobilités douces.

© HJBC - Adobe Stock

Le troisième facteur de baisse vient du prélèvement à la source. Depuis le 1er janvier, si vous aviez ajusté votre taux de prélèvement en 2024 pour payer moins d'impôts, ce taux personnalisé a été réinitialisé. En effet, chaque année, le taux revient à celui calculé par l'administration fiscale. Il peut être plus ou moins élevé en fonction de votre situation fiscale. Ce changement peut réduire encore davantage votre salaire net, il est donc essentiel de vérifier votre fiche de paie et, si nécessaire, d'ajuster à nouveau votre taux via votre espace personnel sur le site des impôts.

Sauf si vous avez bénéficié d'une augmentation pour anticiper ces évolutions, vous risquez d'avoir ainsi une mauvaise surprise sur votre bulletin de paie à la fin janvier. Pour vous y préparer, prenez le temps d'examiner attentivement vos fiches de paie et de dialoguer avec votre employeur pour savoir s'il existe des compensations possibles, notamment en matière de mobilité. Quoi qu'il en soit, et en attendant d'éventuelles mesures gouvernementales, 2025 s'annonce difficile pour le pouvoir d'achat malgré le ralentissement de l'inflation.