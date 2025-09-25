Voici tout ce qu'il est interdit de faire avec l'eau de pluie – Certaines utilisations sont dangereuses

Avec le réchauffement climatique et la sècheresse, de plus en plus de personnes collectent l'eau de pluie pour leur usage personnel. Mais attention, car vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment !

Avec les épisodes de sécheresse toujours plus fréquents en France, l'eau est plus que jamais une ressource précieuse. Dans ce contexte, la récupération de l'eau de pluie s'impose comme une solution à la fois écologique et économique. Facile à collecter via des gouttières reliées à des cuves ou des citernes, elle peut ensuite être utilisée pour divers besoins domestiques, réduisant ainsi l'utilisation du précieux réseau d'eau potable. Toutefois, toutes les utilisations de l'eau de pluie ne sont pas permises, et la législation encadre strictement ces pratiques.

Déjà, pour être conforme à la réglementation française, une installation de récupération d'eau de pluie doit obligatoirement comporter un réservoir de stockage, qui permet de recueillir et conserver l'eau de pluie. Sa capacité doit être adaptée aux besoins de l'utilisateur et à la superficie de la surface de récupération.

Il doit être accompagné d'un dispositif de filtration afin d'éliminer les impuretés présentes dans l'eau de pluie. Ce filtre doit être régulièrement entretenu pour assurer sa performance. Un système de distribution est également nécessaire afin d'acheminer l'eau récupérée vers les points d'utilisation prévus. Ce dispositif doit être conçu de manière à éviter tout risque de contamination entre l'eau de pluie et l'eau potable.

© Leroy Merlin

Qui dit eau, dit boisson. Alors, l'eau de pluie est-elle potable ? On s'en doute, la réponse est non, car elle ne respecte pas les normes de qualité du Code de la santé publique sur l'eau potable. De par la présence de pesticides et d'hydrocarbures qu'on y trouve, elle représente un risque sanitaire. Ainsi, selon l'arrêté du 21 août 2008 encadrant l'utilisation de l'eau de pluie, il est interdit de la boire, de l'utiliser pour cuisiner ou pour faire la vaisselle, sauf après un traitement rigoureux pouvant la rendre potable, ce qui reste rare et complexe pour un particulier.

Concernant les usages intérieurs, comme les toilettes, le lavage du linge, le lavage des sols ou le ménage de façon générale, l'utilisation d'eau de pluie est autorisée. Toutefois, des équipements spécifiques et un traitement de l'eau sont nécessaires pour éviter toute contamination des réseaux publics ou risques sanitaires. Attention, les installations raccordées doivent être déclarées en mairie afin de s'assurer de leur conformité et d'éviter les contaminations croisées avec le réseau public d'assainissement.

Enfin, l'eau de pluie peut être utilisée pour un usage extérieur, et ce, sans contrainte. L'arrêté de 2008 ne prévoit en effet aucune restriction pour les activités de plein air. On peut donc l'utiliser de manière illimitée, que ce soit pour arroser le jardin ou pour nettoyer sa voiture.

Afin d'encourager les particuliers à recourir à la collecte d'eau potable, des aides financières existent pour réaliser les installations, comme le crédit d'impôt transition énergétique (CITE), l'éco-prêt à taux zéro ou encore des subventions locales. Attention toutefois à respecter le cadre strict, car en cas de non-respect, des sanctions peuvent être appliquées. Assurez-vous donc de bien connaître ces règles avant de vous lancer !