Pourquoi se réveille-t-on toutes les nuits entre 3 et 4 h du matin ?

Vous vous réveillez systématiquement à 3 ou 4 heures du matin sans raison particulière ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul ! Il existe une explication toute simple à ce phénomène.

Comme beaucoup, il vous est sans doute déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, sans raison particulière. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. C'est d'ailleurs dans cette tranche horaire particulière que la plupart des gens se réveillent la nuit. C'est comme si nos corps étaient programmés pour nous extirper du sommeil profond à cette heure précise.

La raison de cette ponctualité du réveil nocturne provient tout simplement de la ponctualité de notre endormissement. En effet, le cycle du sommeil fonctionne par intervalles de 90 à 120 minutes, lors desquels nous passons dans des périodes de sommeil lent et paradoxal. Lors du sommeil paradoxal, l'activité cérébrale ressemble à celle de l'éveil, et c'est à ce moment qu'on rêve. C'est à ce stade que nous nous réveillons souvent naturellement avant de nous rendormir.

Pendant la nuit, il est coutume d'enchaîner les réveils de courte durée – c'est ce qu'on appelle des micro réveils –, généralement environ cinq à sept par nuit. Comme nous avons tendance à nous coucher à peu près à la même heure tous les soirs et que ces cycles ont à peu près la même durée, nous nous réveillons généralement à la même heure dans la nuit.

La plupart des individus s'endorment entre 23 heures et minuit, pour se réveiller entre 7 et 8 heures du matin. Ainsi, chaque nuit, nous atteignons un stade de sommeil léger et nous nous réveillons, généralement entre 3 et 4 heures du matin. Et c'est parce que nous regardons l'heure que nous conscientisons notre réveil.

Il existe une autre explication complètement différente si l'on adopte le point de vue de la médecine chinoise. D'après celle-ci, l'heure à laquelle nous nous réveillons est un signal d'alerte sur le mauvais fonctionnement d'un organe de notre corps, puisque les énergies qui circulent dans le corps sont reliées à notre horloge interne. De ce fait, les douze organes principaux du corps sont associés à des tranches horaires.

Il y aurait donc une relation de cause à effet entre les organes et les réveils nocturnes. Par exemple, un réveil entre 3 heures et 5 heures du matin indique un problème aux poumons et peut donc signifier que notre organisme est confronté à des troubles respiratoires, en raison de la fumée, du stress ou d'un rythme respiratoire élevé.

Alors, que faire pour se rendormir rapidement ? La première chose à éviter est de regarder l'heure. Cela ne fait qu'augmenter la frustration et la pression. Au lieu de cela, essayez de rester détendu. Si vous ne parvenez pas à vous rendormir après 20 minutes, sortez du lit, faites une activité calme comme lire ou méditer, puis réessayez. La respiration profonde et les techniques de relaxation, telles que la cohérence cardiaque, peuvent également vous aider à calmer votre esprit. Enfin, veillez à ce que votre chambre soit propice au sommeil : une température fraîche, une obscurité totale et une absence de bruit sont essentielles.