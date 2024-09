Deux choses que vous devez absolument savoir pour profiter des bienfaits de l'ail

L'ail apporte de nombreux bienfaits grâce à une substance absolument unique. Mais pour pouvoir en profiter, vous devez absolument respecter deux règles lorsque vous l'utiliser pour cuisiner.

Cuit, fondu, haché... L'ail est l'un des ingrédients les plus utilisés en cuisine, tant pour ses saveurs que pour ses bienfaits pour la santé. Reconnu depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales, l'ail est notamment apprécié pour sa capacité à renforcer le système immunitaire, à réduire la pression artérielle et à prévenir certaines maladies. En effet, il possède des propriétés immunostimulantes, antibactériennes, anti-inflammatoires, antioxydantes et antibiotiques.

Mais pour tirer pleinement profit de ses vertus, encore faut-il savoir le préparer correctement. Deux aspects cruciaux, mais pourtant méconnus, sont à prendre en compte pour maximiser les bienfaits de ce super aliment : le mode de préparation et le temps d'attente avant la cuisson.

L'ail contient de l'allicine, qui est à l'origine de son goût piquant et de ses effets thérapeutiques. Trois gousses d'ail contiennent en suffisamment pour fournir à notre corps la même action antibactérienne qu'une dose standard de pénicilline, sans les effets secondaires. Il n'est donc pas surprenant que cet aliment soit connu comme "la pénicilline naturelle". Pourtant, cette substance n'est pas naturellement présente dans l'ail frais.

En effet, elle se forme uniquement lorsqu'il y a une rupture de ses tissus, par exemple en coupant ou en écrasant une gousse d'ail. C'est alors que sont générés deux composés distincts – l'alliinase et l'alliin – qui, au contact l'un de l'autre, génèrent la fameuse allicine. Mais attention, ne faites surtout pas l'erreur de cuire immédiatement votre récolte, car les deux substances mettent du temps pour réagir et créer l'allicine. Pour autant, celle-ci ne doit pas rester longtemps exposée à l'air car c'est un composé particulièrement instable. Il faut donc laisser reposer l'ail 10 à 15 minutes avant de le cuire.

Mais les difficultés pour profiter des nutriments de l'ail ne s'arrêtent pas là, car l'allicine est une substance fragile qui se dégrade rapidement sous l'effet de la chaleur. Aussi, si on expose l'ail à des températures trop élevées, une grande partie de ses bienfaits est alors perdue. Pour éviter cela, mieux vaut l'ajouter en fin de cuisson, le faire cuire à feu très doux et pendant un court laps de temps. Une autre option consiste à l'utiliser cru, par exemple dans des pestos, des vinaigrettes ou en le saupoudrant sur des plats déjà cuits.

Aussi, rappelez-vous la prochaine fois que vous cuisinerez de l'ail : commencez par le hacher, puis laissez-le reposer 10 à 15 minutes, avant de le cuire en douceur ou de l'ajouter cru à vos préparations. De cette façon, vous pourrez maximiser les effets bénéfiques de ce super aliment sur votre santé tout en faisant plaisir à votre palais.