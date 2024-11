Voici comment rendre à vos cadres de fenêtres en plastique leur blancheur d'origine

Nettoyer les cadres de fenêtres ne semble pas être une tâche particulièrement amusante. Cependant, avec les bons remèdes maison, vous pouvez rapidement rendre vos cadres de fenêtres en plastique à nouveau éclatants de propreté.

Il est courant d'oublier de nettoyer les cadres lors du nettoyage des vitres. Mais des "couches de saleté" peu attrayantes peuvent rapidement se former sur les cadres eux-mêmes. Comment, alors, retrouver la blancheur d'origine des cadres des vitres en PVC ? Avant le nettoyage, il est conseillé de libérer les cadres de fenêtres des saletés superficielles, comme la suie ou la poussière. Sinon, les particules de saleté restantes peuvent endommager la surface. Pour ce faire, utilisez simplement un chiffon en coton légèrement humide et passez-le sur les surfaces. Attention : N'oubliez pas non plus les interstices et les joints. Vous pouvez les atteindre au mieux avec une vieille brosse à dents ou un coton-tige humidifié.

Nettoyer les cadres de fenêtres en plastique est très simple, car ils sont résistants et faciles à entretenir. Pour nettoyer un cadre en plastique, utilisez du vinaigre ou de l'essence de vinaigre. L'acide contenu dans le vinaigre dissout même les salissures tenaces sur le cadre de la fenêtre. Mélangez simplement du vinaigre dans une proportion de 1:5 avec de l'eau chaude. Ensuite, imprégnez un chiffon en coton doux avec le mélange et appliquez-le sur le cadre de la fenêtre. Laissez agir quelques minutes puis essuyez avec un chiffon en coton propre.

Comme alternative au vinaigre, vous pouvez également utiliser de l'acide citrique. L'acide dissout la graisse et la saleté, rendant le cadre de la fenêtre à nouveau éclatant de blancheur. De plus, l'acide citrique dégage également une agréable odeur. Pour ce faire, mélangez l'acide citrique liquide avec de l'eau. Ensuite, plongez une éponge dans le liquide et nettoyez les cadres de fenêtres. L'acide citrique doit agir pendant plusieurs minutes. Ensuite, essuyez soigneusement avec un chiffon humide.

La dernière technique est d'utiliser du dentifrice blanc pour nettoyer et blanchir à nouveau les cadres de fenêtres. Appliquez un peu de dentifrice blanc sur une éponge de nettoyage légèrement humide. Vous pouvez alors frotter le dentifrice en mouvements circulaires sur le cadre en plastique, en exerçant une légère pression. Laissez agir brièvement, puis retirez les résidus avec un chiffon humide.