Mettez-les dans le tambour : les dépôts disparaitront et votre machine à laver sentira bon

Votre lave-linge sent mauvais lorsque vous ouvrez la porte du tambour ? Il y a une solution simple pour faire disparaître les dépôts nauséabonds et retrouver une bonne odeur fraîche après la lessive..

Les lave-linge sont essentiels dans la vie quotidienne, mais avec le temps, ils peuvent accumuler des dépôts, du calcaire et de la moisissure. Ces problèmes non seulement réduisent l'efficacité du lavage, mais causent également une odeur désagréable et peuvent affecter la propreté de votre linge.

Bien que beaucoup de gens croient que la machine à laver se nettoie en lavant nos vêtements, c'est en fait le contraire qui se produit, avec les divers résidus et dépôts qui s'accumulent. Le problème c'est que nettoyer la machine à laver est une tâche ingrate et délicate que nous négligeons souvent, bien qu'elle soit essentielle pour assurer la longévité de l'appareil et la fraîcheur du linge.

Il est souvent conseillé d'utiliser du vinaigre pour nettoyer la machine. Mais l'odeur n'est pas vraiment agréable. Alors essayez ces mélanges simples qui non seulement nettoieront votre machine à laver, mais lui donneront également une odeur fraîche.

Citron et dentifrice. Une combinaison inhabituelle, mais efficace. Le citron agit comme un détartrant naturel et le dentifrice ajoute une puissance de nettoyage avec ses micro particules abrasives. Coupez un citron en deux, appliquez du dentifrice dessus et placez-le directement dans le tambour de la machine. Vous pouvez également appliquer un peu de dentifrice sur l'intérieur de la porte de la machine.

Bicarbonate de soude et vinaigre. Ces deux ingrédients sont connus pour leurs capacités de nettoyage. Soulevez le joint de la machine, saupoudrez de bicarbonate de soude et versez du vinaigre dessus. Cette combinaison aidera à éliminer les dépôts et la moisissure des endroits difficiles à atteindre.

Pastilles pour lave-vaisselle. Oui, vous avez bien lu ! Deux pastilles pour lave-vaisselle jetées dans le tambour vide de la machine à laver et un cycle de lavage à 60 °C sur le programme coton élimineront miraculeusement le calcaire et les dépôts.

Rappelez-vous que l'entretien régulier est la clé. Nettoyer votre machine à laver au moins une fois tous les six mois garantira que votre appareil reste en état optimal et que votre linge sera toujours propre et frais. Cette simple tâche peut prolonger la durée de vie de votre machine à laver et vous économiser de l'argent sur les réparations à long terme. Oubliez les anciennes méthodes et essayez cette alternative moderne pour nettoyer votre machine à laver. Votre appareil ne sera pas seulement propre, mais il sentira également merveilleusement bon.