Voici comment suivre un proche en temps réel sur une carte avec Google Maps

Vous avez besoin de savoir où se trouve un enfant, un parent ou un ami ? Google vous indique sa position et ses déplacements en temps réel grâce à une nouvelle fonction encore méconnue mais très pratique.

Il est parfois utile de savoir où se trouve un proche, que ce soit pour vérifier qu'un enfant est bien sur le chemin du retour de l'école, guider un parent, retrouver un ami pour un rendez-vous ou aller dépanner un voisin. C'est bien plus facile avec les smartphones, d'autant que des applications comme WhatsApp, Messenger ou Google Maps disposent d'options permettant de partager une localisation en temps réel sans aller jusqu'à la surveillance en continu. Et c'est encore plus simple aujourd'hui, maintenant que Google a intégré une fonction de localisation en temps réel directement dans les téléphones Android, permettant aux utilisateurs de partager leur position géographique instantanément avec leurs contacts.

Pour activer cette fonction, il faut ouvrir l'application Contacts sur votre téléphone Android, rechercher le contact avec lequel vous souhaitez partager votre position, et afficher son profil. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton "Partager la localisation" à droite dans la rangée d'icônes situées sous son nom, puis de sélectionner une durée de partage parmi les options proposées. Vous pouvez l'ajuster avec les boutons + et - ou choisir une durée indéterminée, jusqu'à la fin du partage.

Et cette fonction est vraiment très pratique, car lorsque l'un de vos contacts partage sa localisation avec vous, sa position exacte apparaît sur une carte de Google Maps et vous pouvez suivre ses déplacements en temps réel avec un très grande précision. Magique !

Cependant, pour que cette technique de location en temps réel fonctionne correctement, certaines conditions doivent être remplies. Votre appareil doit être équipé d'Android 14 et avoir la dernière mise à jour du système, avec l'application Contacts dans la version 4.22.37.586680692 ou ultérieure. Ensuite, il n'est pas possible d'obtenir la localisation d'une personne seulement d'après son numéro de téléphone : il est nécessaire que l'adresse e-mail associée à son compte Google soit enregistrée dans sa fiche contact, et que ce compte soit le même que celui utilisé dans Google Maps, car l'application Contacts utilise les données de Google Maps pour la localisation. Enfin, il faut bien évidemment que votre contact ait activé à la fois les données mobiles et la géolocalisation (GPS) sur son smartphone pour récupérer en temps ses informations de localisation.

Surtout, utilisez cette fonction à bon escient, uniquement pour des situations spécifiques, de manière responsable et respectez la vie privée des autres. Et bien sûr, n'employez le position qu'avec des personnes de confiance. Pas question que cette fonction bien pratique se transforme en outil de surveillance à distance !