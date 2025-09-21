Ce navigateur Internet est meilleur que Google Chrome, et vous l'avez déjà sur votre PC

Même si c'est le plus utilisé au monde, Google Chrome n'est pas le seul navigateur Internet sur le marché. Et un autre logiciel sous-estimé pourrait bien lui faire de l'ombre avec des fonctions originales et très pratiques..

Google Chrome est de (très) loin le navigateur Internet le plus utilisé au monde, que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone. La première chose que la plupart des utilisateurs font sur un nouveau PC est d'ailleurs de télécharger et d'installer Chrome. Et pour cause, le navigateur de Google ne manque pas de qualités : performant, facile à utiliser et bénéficiant d'un vaste magasin d'extension pour ajouter des fonctions, Chrome ne s'est pas imposé comme le champion des navigateurs pour rien.

Mais il faut bien admettre qu'une part de son succès tient aussi aux faiblesses du navigateur historique de Windows : Internet Explorer. Réputé lent, bogué et peu pratique, le navigateur de Microsoft a longtemps été l'objet de moqueries et largement boudé par les utilisateurs, qui lui préféraient des solutions concurrentes plus performantes et plus conviviales comme Google Chrome. Mais les temps ont changé, et la nouvelle copie de Microsoft a désormais de sérieux atouts à faire valoir.

Le nouveau navigateur par défaut de Windows, baptisé Microsoft Edge, n'a en effet plus rien à voir avec son ancêtre Internet Explorer, et plus rien à envier à Google Chrome. Er sur certains aspects, il se montre même meilleur que son concurrent. En termes de performances, il est par exemple plus rapide que Chrome pour charger les pages Web, d'après des test réalisés par Avast, tout en consommant moins de mémoire vive pour un même nombre d'onglets, selon les données de Tom's Guide.

Microsoft Edge avec Onglets verticaux, Ecran fractionné et Barre latérale © CCM

Au-delà des chiffres et des mesures, Edge intègre par ailleurs plusieurs outils et fonctions particulièrement pratiques, là où des extensions sont nécessaires sur Chrome. Par exemple, l'option Onglets verticaux permet, comme son nom l'indique, d'afficher tous les onglets ouverts sous la forme d'une liste verticale, plutôt que sur une rangée horizontale en haut de la fenêtre du navigateur. Cette fonction toute simple, qui n'a l'air de rien, change littéralement la vie dès lors qu'on ouvre beaucoup de pages en même temps.

Dans le même genre, la fonction Écran fractionné s'avère extrêmement pratique. Elle permet d'afficher deux pages Web côte à côte, en les regroupant à l'intérieur d'un même onglet, ce qui est très utile pour faire des recherches, comparer des produits ou consulter un document PDF pendant qu'on remplit un formulaire en ligne. Et comme les deux pages sont contenues dans la même fenêtre de Edge, elles peuvent redimensionner simultanément sans perdre leur alignement, ou déplacer ensemble vers un autre écran ou un autre espace de travail.

Une autre fonction maligne et bien pensée de Edge est la Barre latérale. Située à droite de la fenêtre du navigateur, c'est un panneau dynamique qui permet d'épingler des sites, des applications et divers outils, pour y accéder à la volée sans quitter sa navigation. Elle permet par exemple de consulter sa messagerie Outlook, de gérer une playlist sur Spotify, de regarder une vidéo sur Twitch ou d'accéder rapidement à des outils pratiques comme une calculatrice, un convertisseur, un dictionnaire ou encore un traducteur.

Edge regorge encore de plein d'autres fonctions utiles, comme un lecteur PDF très complet, doté d'un système de traduction et de lecture à haute voix remarquablement efficace, ou encore le fameux Copilot, l'assistant IA dont Microsoft ne cesse de nous rebattre les oreilles depuis des mois. Comme pour ce dernier d'ailleurs, l'un des freins à l'adoption de Edge est peut-être bien le comportement de Microsoft elle-même : l'entreprise incite en effet, régulièrement et lourdement, à utiliser son navigateur.

Loin de convaincre les réticents ou les curieux, cette méthode de promotion agressive et intrusive a sans aucun doute l'effet exactement inverse. Ce qui est bien dommage, car si l'on excepte les appels du pied lourdingues de Microsoft, Edge est objectivement un excellent navigateur Internet : rapide, agréable à utiliser et bourré de fonctions pratiques, le descendant d'Internet Explorer mérite vraiment qu'on lui laisse sa chance. Et comme il est installé par défaut sur tout PC Windows, il n'y a aucune raison de ne pas y jeter un coup d'œil !