L'Agence de sécurité sanitaire alerte : ces jouets électroniques sont dangereux pour les enfants

Attention aux jouets que vous donnez à vos enfants ! L'Agence de sécurité sanitaire vient de sonner l'alerte en constatant que la norme de protection en vigueur était truffée d'erreurs et sous-estimait un grave danger.

Toupies, peluches, tablettes de dessin, jeux interactifs... Nos enfants possèdent tous des jouets agrémentés de sources lumineuses via des Led. Comme sur la plupart des écrans d'ordinateurs, de smartphones et de téléviseurs, ces fameuses "diodes électroluminescentes" – c'est leur nom complet – émettent ce qu'on appelle une lumière bleue. Le problème, c'est que ces rayons traversent l'œil et atteignent la rétine. En cas d'exposition régulière et prolongée, ils peuvent carrément l'abîmer.

Or, la lumière bleue émise par les Led constitue un danger pour les jeunes enfants, dont la rétine immature ne peut offrir une protection adéquate. Aussi, l'usage répété de jouets dont l'intensité lumineuse est importante – bien supérieure à celle des écrans – pourrait compromettre leur santé oculaire à l'âge adulte. De plus, un excès de lumière bleue le soir perturbe le rythme chronobiologique et peut donc augmenter le temps d'endormissement. À terme, cela peut influer sur l'humeur et déboucher sur des troubles. C'est pourquoi des normes sont nécessaires pour protéger la santé des plus petits.

Ça tombe bien, il en existe une ! Mais l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) tire la sonnette d'alarme. En effet, elle a découvert que celle-ci ne garantissait pas la sécurité oculaire des enfants car elle permet la validation de jouets sur le marché avec des seuils supérieurs à la limite d'exposition. Pire encore, sa réévaluation en 2020 est moins protectrice que celle initiale de 2005 !

En réalité, cette modification répondait à un objectif essentiel : faciliter la vie des fabricants. Auparavant, il fallait procéder à des mesures en laboratoire pour s'assurer que les jouets étaient conformes. Désormais, un simple calcul basé sur les spécifications techniques affichées par leurs fournisseurs de Led suffit.

Le problème, c'est que la publication scientifique qui a servi de repère – et qui est la seule référence ! – pour établir cette nouvelle version de la norme est truffée d'erreurs. Sans compter qu'elle ne tient pas assez compte des spécificités physiologiques des très jeunes enfants et des véritables conditions d'utilisation, comme l'utilisation des jouets par les tout-petits à une très courte distance de leur visage.

Voici un exemple qui démontre le manque de protection de la mise à jour de 2020. Les experts de l'Anse ont fait un test sur un panel de dix jouets comportant 19 Led de couleurs différentes. Avec la norme de 2020, neuf ont passé le test de sécurité sans problème. Mais seulement deux sont conformes aux exigences de la norme de 2005 !

Aussi, l'Agence demande la suspension de la norme de 2020 pour revenir à la version de 2005. En attendant que cela soit fait, elle recommande aux parents d'éviter les lumières de couleur bleue ou blanche, et de leur préférer celles de couleur rouge ou orangé, qui sont moins agressives. Par ailleurs, il est préférable de ne pas utiliser de jouets lumineux deux heures avant le coucher. Cela vaut également pour les articles qui ne sont pas des jouets – et pour lesquels la réglementation est encore moins exigeante –, comme les veilleuses, les lampes torches ou les luminaires décoratifs.