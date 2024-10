Si ce numéro vous appelle, décrochez : il ne s'agit pas d'une arnaque !

Si le 0 800 112 112 vous appelle, décrochez ! Il s'agit du nouveau numéro des services de secours, et non d'un appel malveillant ou commercial. Vous ne craignez rien, au contraire !

Le démarchage téléphonique est une véritable plaie. Un opérateur qui vous propose de nouveaux forfaits, un prétendu expert en économies d'énergie qui vous incite à réaliser des travaux, un organisme de formation qui veut vous faire profiter de votre CPF… Tous les prétextes sont bons pour vous harceler et vous avoir à l'usure. Une véritable pollution qui pourrit votre quotidien. Aussi, les Français, lassés, ont pris l'habitude d'ignorer bonnement et simplement les appels des numéros qu'ils ne connaissent pas. Attention toutefois à un numéro, le 0 800 112 112. Ne faites pas cette erreur, car il s'agit des services de secours, et non d'un appel malveillant ou commercial.

0 800 112 112 : le nouveau numéro des services d'urgence

Ce numéro est l'une des nouveautés du 1er octobre. Dans un message sur X, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime explique que l'ensemble des services de secours bénéficie désormais d'un numéro unique, le 0 800 112 112. Cela concerne aussi bien les pompiers que le SAMU et la Gendarmerie. Aussi, nous vous conseillons d'enregistrer ce numéro dans votre répertoire, sous l’appellation "Services d'urgence", pour ne pas être surpris en cas d'appel.

Si toutefois vous ne décrochiez pas, le service en question laissera un message avec les instructions nécessaires pour faciliter le rappel. Si jamais vous décidiez de rappeler le 0 800 112 112, une boîte vocale vous donnera les instructions à suivre pour joindre le service concerné. Notez bien que les numéros habituels d'urgences, à savoir le 15, le 17, le 18 et le 112, restent inchangés. Ils vous mettront directement en contact avec un opérateur qui redirigera votre appel vers les services concernés.