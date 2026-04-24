Adieu Microsoft : les données de santé des Français passe sur un cloud français

Après des années passées chez Microsoft, les données de santé des Français de l'Assurance maladie pour le Health Data Hub vont finalement être hébergées sur des serveurs français et souverain, grâce à l'entreprise Scaleway.

Au vu du contexte explosif actuel, l'Europe est plus que jamais déterminée à asseoir sa souveraineté numérique et à garantir le respect de la vie privée des utilisateurs – enfin, autant que possible en dépit des vagues de cyberattaques successives. Et, sur ce point, la France vient de faire une avancée salutaire. Le 23 avril 2026, la Plateforme des données de santé (PDS, également appelée Health Data Hub) a officialisé dans un communiqué avoir choisi le français Scaleway pour héberger les données de remboursement de l'Assurance maladie et d'autres bases médicales.

Jusqu'ici, ces données étaient stockées sur des infrastructures de Microsoft Azure, un choix régulièrement critiqué en raison des risques juridiques liés aux lois américaines à portée extraterritoriale, qui peuvent permettre aux autorités des États-Unis d'accéder à certaines informations, même hébergées en Europe. Après plusieurs années de débats, de recours et de pressions politiques, l'exécutif a finalement tranché en faveur du fournisseur français Scaleway, filiale du groupe Iliad – la maison mère de Free.

Health Data Hub : l'épilogue d'une longue et épineuse polémique

En 2019, le Gouvernement a créé le Health Data Hub, une plateforme publique conçue pour offrir aux chercheurs un accès aux vastes bases de données de santé du Système national des données de santé (SNDS, géré par l'Assurance maladie), afin de développer et entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Cette technologie suscite en effet de fortes attentes dans le domaine médical : elle permettrait notamment d'anticiper les crises sanitaires, de mieux suivre l'évolution des maladies, d'affiner les diagnostics ou encore d'accélérer la découverte de nouveaux traitements. Mais ces avancées reposent sur un préalable essentiel : l'accès à des données massives et de qualité.

Forcément, il faut un entrepôt pour stocker toutes ces données. La CNIL s'est toujours opposée à l'hébergement de ces données sur un cloud non européen, en raison du risque d'accès par des autorités étrangères, en particulier du fait des lois américaines à portée extraterritoriale. En effet, grâce à ces lois, les autorités américaines peuvent exiger dans certains cas que les opérateurs de cloud américains leur fournissent les données stockées chez eux, où qu'elles se trouvent dans le monde. Pourtant, faute d'alternative jugée satisfaisante par les autorités, c'est Microsoft Azure qui avait été retenu comme hébergeur, la société étant la seule à répondre aux exigences techniques du projet (voir notre article). Face à la pression croissante, le Gouvernement avait finalement fini par annoncer en février 2026 son intention de retirer l'hébergement à Microsoft avant la fin de l'année.

Health Data Hub : Scaleway comme solution souveraine crédible

L'entreprise française, filiale du groupe Iliad, a réussi à se positionner comme une alternative crédible, en proposant une solution conforme aux exigences de sécurité, de performance et de souveraineté, devançant plusieurs autres entreprises françaises (Oodrive, OVH, Outscale). "Nous sommes fiers d'avoir été retenus par la PDS à l'issue d'un processus de sélection extrêmement compétitif", a réagi auprès de l'AFP Damien Lucas, directeur général de Scaleway. "C'est aussi un symbole, un signal envoyé à tous les acteurs de la santé et, au-delà, à tous ceux qui se font une certaine idée du cloud : une alternative européenne crédible et compétitive existe".

Reste un point en suspens : Scaleway ne détient pas encore la qualification SecNumCloud, un label délivré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) qui garantit l'immunité face aux lois extraterritoriales. Le fournisseur de cloud a cependant annoncé en janvier 2025 avoir obtenu le jalon "J0" et entamé les démarches pour obtenir la certification suprême. Le communiqué de la PDS ne mentionne d'ailleurs pas cette qualification et évoque seulement des "options de sécurité nécessaires qui restent à construire" dans une logique de "partenariat".

Le Gouvernement insiste sur le fait que cette transition ne se fera pas du jour au lendemain. Le transfert des données et des infrastructures représente un chantier complexe, qui devra être mené progressivement afin de garantir la continuité des projets de recherche et la sécurité des informations. Il s'agit notamment d'éviter toute interruption des travaux scientifiques en cours, tout en assurant une migration fiable et contrôlée vers le nouvel environnement technique. La migration complète de la copie du SNDS est donc prévue entre fin 2026 et début 2027.