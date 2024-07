Voici ce que vous risquez si vous espionnez le téléphone de votre partenaire

Jalousie, manque de confiance, doutes… Autant de motifs qui peuvent vous pousser à espionner le téléphone de votre partenaire. Mais attention, car cette pratique est interdite par la loi...

La confiance n'est pas quelque chose qui s'accorde facilement, même au sein d'une relation amoureuse, dont elle est censée être le ciment. Et si votre partenaire vous cachait quelque chose ? Pourquoi a-t-il tout le temps son nez collé sur son smartphone ? Et s'il trouvait mieux ailleurs ? Dans ces cas-là, fouiller dans son téléphone peut être très tentant. Celui-ci est là, juste à côté de vous. Il vous suffit de tendre le bras pour y jeter rapidement un petit coup d'œil. Juste le temps de lire le dernier texto qui vient de s'afficher ou de consulter ses réseaux sociaux.

Si vous avez déjà succombé à la tentation, sachez que vous n'êtes pas le seul. Près de 40 % des Français avouent l'avoir déjà fait. Une pratique qui a parfois abouti à des révélations de diverses natures : mensonges, infidélité, consultation de sites pornographiques ou de rencontres… Mais on vous conseille de bien y réfléchir à deux fois. Car en plus d'être une pratique moralement discutable, le fait de fouiller dans le smartphone de quelqu'un est illégal et peut être puni par la loi.

En effet, il s'agit ni plus ni moins que d'espionnage numérique, qui peut prendre différentes formes (code d'accès obtenu à l'insu, géolocalisation dissimulée, fouille dans les photos, etc.). Cela peut constituer une faute conjugale grave, voire être considéré comme du harcèlement, notamment si ces faits sont répétés. Dans ce cas, on parle aussi d'espionnage conjugal. La personne espionnée peut alors poursuivre son conjoint en justice et réclamer des intérêts à hauteur des dommages subis.

Cette pratique est condamnée par les articles 226 et suivants du Code pénal sur les atteintes à la vie privée, ainsi que l'article 226-15, qui protège le secret des correspondances. Aussi, le fait d'ouvrir la messagerie de quelqu'un à son insu est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Dans le cas où cela survient au sein d'un couple, la sentence peut grimper jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.

Pourquoi une telle sévérité ? Tout simplement parce que fouiller régulièrement dans le smartphone de son conjoint est un symptôme d'emprise et peut être associé à une forme de violence. Plus de la moitié des personnes ayant subi à plusieurs reprises des violences physiques de la part de leur partenaire révèlent que ce dernier avait déjà regardé dans leur téléphone portable à leur insu.

Vous voilà donc prévenu ! Donc la prochaine fois que la tentation de regarder dans le téléphone de votre partenaire vous démenge, réfléchissez-y à deux fois ! Cela vaut-il vraiment le coup ?