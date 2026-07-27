Doctolib victime d'une nouvelle arnaque : ne réclamez surtout pas ce kit médical "gratuit"

Une nouvelle campagne de phishing sévit actuellement en France. Des escrocs usurpent l'identité de Doctolib en promettant un kit médical gratuit pour les utilisateurs qui répondraient à un sondage sur leur santé. Une grosse arnaque !

Doctolib est devenu un outil indispensable pour des millions de Français en quête d'un rendez-vous rapide avec un professionnel de santé. Un succès qui fait malheureusement la plateforme une cible de choix pour les escrocs, toujours à la recherche de nouvelles occasions pour piéger les internautes. Ces derniers jours, une nouvelle arnaque circule à grande vitesse. Des cybercriminels usurpent l'identité de la plateforme pour réaliser une campagne de phishing ("hameçonnage" en français). Ils promettent un kit médical gratuit, sous prétexte d'une sélection exclusive pour répondre à un sondage santé.

Arnaque Doctolib : un sondage avec un cadeau à la clé

Le scénario est bien rodé. Le message, qui reprend le logo bleu de l'entreprise, annonce au destinataire qu'il a été sélectionné parmi plusieurs centaines de personnes pour recevoir gratuitement un "kit médical" livré à domicile. Celui-ci est censé contenir plusieurs équipements, comme un tensiomètre, un oxymètre, un thermomètre infrarouge et une trousse de premiers secours. Pour obtenir ce cadeau, il suffit de répondre à quelques questions sur sa santé.

Bien évidemment, le lien intégré dans ce type de messages conduit vers un formulaire frauduleux destiné à récupérer des données personnelles et, dans certains cas, des coordonnées bancaires. Les escrocs misent ici sur la réputation de la plateforme de prise de rendez-vous médicaux et sur l'attrait d'un cadeau gratuit pour inciter leurs victimes à baisser leur garde. Plusieurs variantes de la campagne circulent, avec des messages plus ou moins fidèles à l'identité visuelle de Doctolib. Dans certains cas, ils affichent même le nom ou l'identifiant de la victime. Mais un simple coup d'œil à l'adresse mail de l'expéditeur suffit généralement à révéler la supercherie.

© CCM

Pour information, le véritable Doctolib utilise toujours les mêmes adresses pour communiquer avec les utilisateurs : no-reply@doctolib.fr pour les informations concernant les rendez-vous, no-reply@email.doctolib.com, no-reply@infos.doctolib.com et no-reply@news.doctolib.com pour les communications marketing et informatives. Quant aux SMS, l'entreprise ne recourt jamais à des numéros de téléphone mobile : l'expéditeur sera toujours affiché comme étant Doctolib.

Comme toujours, la vigilance reste la meilleure protection. Au moindre doute, évitez de cliquer sur un lien reçu par SMS ou par e-mail, même si le message paraît crédible. Connectez-vous plutôt directement à votre espace personnel en passant par le site ou l'application officielle du service concerné. Si vous recevez un message frauduleux, vous pouvez le signaler à Signal Spam, à Pharos ou au 33 700, le service dédié aux signalements de spams et d'arnaques par SMS. Le site internet-signalement.gouv.fr permet également de transmettre un signalement aux autorités.

Pensez ensuite à bloquer l'expéditeur et à supprimer le message. Et si vous avez malheureusement été victime d'une arnaque, signalez-la sur Cybermalveillance.gouv.fr ou rendez-vous dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer plainte. Enfin, prévenez rapidement votre banque si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires ou effectué un paiement, afin de limiter les risques.