350 euros pour une carte d'identité : c'est le prix des faux papiers vendus sur Telegram

Un couple de Français a été arrêté à Béziers pour avoir vendu de faux documents d'identité via la messagerie Telegram, à des prix allant de 300 € à 1 600 € selon leur nature. Un commerce inquiétant.

Avec ses groupes pouvant accueillir des milliers d'utilisateurs, ses échanges rapides et ses fonctions pensées pour protéger la confidentialité des conversations, Telegram s'est imposée comme l'une des messageries les plus populaires au monde.

Mais la possibilité de créer des canaux difficiles à surveiller, de rester anonyme derrière des pseudonymes et de partager facilement des fichiers volumineux, couplés au chiffrement de bout en bout et à une modération quasi inexistante, a progressivement fait de Telegram un terrain exploité par certains réseaux criminels. Vente de données volées, escroqueries, trafic de stupéfiants, diffusion de contenus illégaux ou commerce de faux documents : plusieurs enquêtes ont montré que des groupes organisés utilisent la plateforme pour mettre en relation vendeurs et acheteurs, tout en cherchant à limiter les traces laissées par leurs activités.

C'est dans ce contexte que les autorités françaises ont récemment mis au jour sur la messagerie un réseau spécialisé dans la vente de faux papiers d'identité. Une enquête a ainsi conduit récemment à l'arrestation d'un couple installé à Béziers (Hérault), soupçonné d'avoir commercialisé de nombreux faux documents, avec des tarifs pouvant atteindre plus de 1 500 euros. Carte nationale d'identité, permis de conduire, titre de séjour, carte grise ou encore passeport étranger, il y en avait pour tous les goûts et tous les coûts.

Faux papiers sur Telegram : des documents vendus jusqu'à 1 600 euros

L'affaire débute en avril 2025, lorsque le groupe cyber de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM), un service de la Police aux frontières spécialisé dans les enquêtes numériques, repère un canal Telegram consacré à la vente de faux documents d'identité et à "diverses prestations illicites". Selon la police, ce canal "proposait un large éventail de documents falsifiés".

Les investigations permettent progressivement d'identifier les administrateurs présumés de cette plateforme. Le 16 juin 2026, les deux suspects sont finalement interpellés à leur domicile sur décision du parquet de Béziers. Placés en garde à vue, ils ont ensuite été déférés.

En avril 2025, le groupe cyber de lOLTIM de la police aux frontières a détecté un canal Telegram spécialisé dans la fourniture de faux documents didentité et diverses prestations illicites. Cette plateforme de diffusion et de commercialisation proposait un large éventail de pic.twitter.com/SJUcC3QTj8 — Police nationale (@PoliceNationale) July 5, 2026

Les enquêteurs ont donné davantage de détails concernant la grille tarifaire pour le moins édifiante des documents proposés :

300 € pour une carte grise française

300 € pour l'obtention du code de la route sans examen

350 € pour une carte nationale d'identité, un permis de conduire, un titre de séjour de plusieurs pays

1 600 € pour un passeport étranger

Selon les informations communiquées par la Police nationale, ces tarifs étaient directement affichés sur le canal Telegram afin d'attirer les acheteurs potentiels.

Pour rappel, le fait de détenir un faux document officiel est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. De même, frauder à l'examen du Code de la route expose à trois ans et à 9 000 euros d'amende.

Cette opération s'inscrit dans une série d'interventions menées contre des réseaux de faussaires actifs sur Telegram. En début d'année 2026, les autorités françaises avaient déjà démantelé une autre organisation spécialisée dans la fabrication de faux documents officiels, dont les clients passaient commande via la messagerie et réglaient leurs achats en cryptomonnaies. Telegram étant connu pour abriter des activités criminelles, le Gouvernement ne cesse de réclamer à certaines plateformes, dont celle-ci, un accès aux conversations chiffrées de bout en bout.

Une demande qui est loin de faire l'unanimité, la messagerie instantanée permettant également à des militants des droits de l'homme, à des journalistes ou encore à des opposants politiques de communiquer sans risquer d'être repérés, et ainsi d'échapper à la surveillance de certains États. C'est là toute l'ambiguïté de la plateforme, qui est à la fois un refuge pour les défenseurs de la liberté et un terrain de jeu pour de nombreux criminels.