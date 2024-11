Ces maîtres chanteurs menacent leurs victimes avec une photo de leur domicile

De plus en plus d'escrocs font chanter leurs victimes en leur envoyant des menaces accompagnées d'une photo de leur domicile. Une technique effrayante qui vise à leur faire payer une rançon.

Il se peut qu'un jour, vous receviez un mail vous indiquant qu'une personne possède des photos ou des vidéos à caractère sexuel où vous apparaissez – en action, évidemment… – en vous menaçant de les diffuser sur Internet si vous ne lui versez pas rapidement une certaine somme d'argent, sous forme de transfert ou de cryptomonnaies – des sommes qui peuvent parfois s'élever à plusieurs milliers d'euros ! Pire encore, il indique même dans son message votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone, et même une photo de votre habitation prise depuis la rue.

L'individu exulte : "Vous ne savez rien de moi, mais j'en sais beaucoup sur vous, et en ce moment, vous vous demandez comment c'est possible, n'est-ce pas ?" Il prétend avoir installé le logiciel espion Pegasus, connu pour être particulièrement intrusif. Développé par la société israélienne NSO Group, le virus est conçu pour infiltrer les smartphones et surveiller discrètement les activités de l'utilisateur. Il peut être installé à distance sans que la victime ne s'en rende compte et sans aucune action de sa part. Ce malware lui aurait permis d'espionner vos habitudes de consommation et de navigation, mais aussi de trouver des éléments pour le moins compromettants. L'escroc explique aussi avoir accès à vos mails, à vos contacts, à vos réseaux sociaux, et même à votre caméra et à votre micro ! Bref, à tout !

Pour payer la rançon, il vous suffit de scanner un QR Code intégré dans le mail. Dès réception du paiement, le hacker jure de "supprimer toutes les données et les preuves". En cas de refus en revanche, il vous promet de tout diffuser auprès de vos contacts.

Un exemple d'une photo de maison via Street View © CCM

Rassurez-vous, votre smartphone n'a connu aucune intrusion ! Il s'agit ni plus ni moins qu'une forme de chantage que l'on appelle sextorsion, contraction de "sexe" et d'"extorsion". La photo de votre domicile est en réalité tirée de Google Street View, une fonction de Google Maps qui permet de voir les rues prises en photo par les voitures de Google comme si vous y étiez.

De plus, il n'est pas étonnant que des hackers aient autant d'informations sur vous – même si elles sont parfois erronées ou datées. Il suffit de les récupérer sur les réseaux sociaux, personnels ou professionnels. De plus, les fuites de données se multiplient ces derniers temps, c'est une véritable hécatombe ! Il est donc tout à fait possible qu'ils les aient récupérées sur le Dark Web.

Aussi, si vous recevez un tel message, aussi personnalisé soit-il, ignorez-le et ne cédez surtout pas à la panique. Transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro ou l'adresse mail de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.