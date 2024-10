"Votre compte sera bloqué dans les 24 h" : quel est cet étrange message sur Messenger ?

Prudence sur Messenger ! Des escrocs s'amusent à vous faire croire que votre compte Facebook sera suspendu dans les 24 heures et vous invitent à déposer une réclamation. Bien entendu, il s'agit d'une arnaque.

Comme tout bon réseau social qui se respecte, Facebook abrite son lot d'arnaques – fausses petites annonces, liens de phishing, escroqueries sentimentales ou à l'emploi... Il convient donc d'être prudent lors de sa navigation et face aux messages que vous pouvez recevoir. Un instant d'inattention et vous pouvez tomber dans les griffes d'escrocs et voir vos données personnelles dérobées. Parfois, les cybercriminels prennent directement contact avec vous via Messenger, la messagerie instantanée de Meta qui est directement reliée au réseau social.

Comme de nombreux utilisateurs, il est possible que vous receviez un message provenant d'un supposé "centre d'assistance" de Meta, indiquant : "Nous vous envoyons ce message depuis le centre d'assistance et d'action. Les statistiques ont montré que votre page publie des actions qui enfreignent les normes d'images et de contenu publiées sur la page." Pour faire simple, vos publications auraient enfreint les réglementations de Facebook. Le message avertit ensuite : "Votre plainte sera traitée et votre compte définitivement bloqué dans les prochaines 24 heures." Le tout est accompagné d'un lien censé vous permettre de soumettre une réclamation afin de rétablir la situation. Ne cliquez surtout pas dessus, il s'agit d'une arnaque !

Arnaque Messenger : un message d'un faux centre d'assistance

En effet, il ne s'agit pas du véritable centre d'assistance, mais d'une usurpation d'identité. L'arnaque repose sur des procédés d'ingénierie sociale, en cherchant à instaurer un sentiment d'urgence afin de vous empêcher de réfléchir. Ainsi, si vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé vers une page en anglais, comportant le logo officiel de Meta et le message suivant : "La sécurité de votre compte est menacée. Nous avons temporairement bloqué votre compte car vos paramètres Facebook Protect ont été modifiés". Il n'est plus du tout question d'une suspension de compte dans les 24 heures, car celui-ci a d'ores et déjà été suspendu.

Un nouveau lien est censé nous permettre de récupérer votre compte, mais il mène en réalité vers une fausse page d'assistance de Meta et vous incite à taper différentes informations confidentielles (identifiants, mots de passe, numéro de téléphone, etc.). Et bim, le piège se referme !

Gardez bien en tête que Meta ne vous contactera jamais par message privé pour vous avertir de la suspension prochaine de votre compte. Aussi, ne cliquez jamais sur ce genre de liens et bloquez immédiatement votre interlocuteur. Des fautes d'orthographe peuvent parfois vous mettre la puce à l'oreille. Dans tous les cas, n'agissez pas dans la précipitation et prenez le temps de faire une recherche Internet pour savoir si d'autres internautes ont déjà reçu des messages similaires.

En cas de tentative d'escroquerie, signalez-la à la plateforme Signal Spam – il suffit de s'y inscrire gratuitement – ou à celle du gouvernement Pharos. Si vous êtes déjà tombés dans le piège : changez immédiatement votre mot de passe, activez la double authentification.