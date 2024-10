"Vous n'avez pas utilisé votre chèque énergie" : que cache cet étrange SMS ?

Des milliers de Fiançais reçoivent en ce moment un curieux SMS les informant qu'ils n'ont pas utilisé leur chèque énergie, avec tous les signes d'une tentative de phishing. Arnaque ou message légitime ?

L'automne est de retour, amenant avec lui des pluies diluviennes et des températures bien moins plaisantes, en particulier la nuit. Résultat : beaucoup s'apprêtent à rallumer leur chauffage – s'ils ne l'ont pas déjà fait. Pourtant, malgré la stabilisation de l'inflation, de nombreux ménages cherchent à faire des économies sur tout ce qu'ils peuvent, les fins de mois restant difficiles pour de nombreux foyers.

Pour lutter contre la précarité énergétique, le Gouvernement a mis en place des aides, comme le fameux chèque énergie, destiné aux ménages les plus modestes et dont le montant varie de 48 à 277 euros. 5,6 millions de foyers en ont bénéficié en avril 2024.

Problème : les arnaques au chèque énergie vont bon train, le secteur de la rénovation énergétique constituant une cible de choix pour les escrocs. Appels surtaxés, liens frauduleux, SMS illicites, agents EDF déguisés… Les escrocs ne manquent pas d'ingéniosité pour duper leurs proies et leur soutirer de l'argent.

Or, de nombreux usagers reçoivent actuellement un SMS provenant du numéro 38 455.avec le texte suivant : "Vous n'avez pas utilisé votre chèque énergie n°XXXX. RDV sur https://chequeenergie.gouv.fr ou appelez le n° vert 0805204805. Le Chèque énergie".

Un message alléchant, contenant un lien ou un numéro de téléphone potentiellement surtaxé ? Voilà qui ressemble bien à du phishing ! D'autant que, lorsque l'on se rend sur le site en question, on tombe sur une interface digne des années 2000, aux couleurs criardes et avec une police de mauvais goût. Il est tout à fait légitime – et c'est même un bon réflexe – de vous méfier. De nombreuses personnes signalent d'ailleurs sur Internet suspecter une arnaque et ne pas avoir donné suite.

Contre toute attente, il s'agit bel et bien d'un message du Gouvernement ! Le numéro de téléphone est bien un numéro vert et le site est bien officiel. Ce dernier permet de réaliser diverses démarches, comme utiliser son chèque, déclarer sa non-réception ou sa perte, etc. Qui l'eût cru !

Alors que les piratages se multiplient, débouchant sur le vol de nombreuses données personnelles des Français et sur la multiplication des tentatives de phishing, il est inquiétant de voir que la communication du Gouvernement ressemble à s'y méprendre à une arnaque. Avec la multiplication des sites gouvernementaux – surtout lorsqu'ils ont une telle interface –, il est de plus en plus difficile de s'y retrouver ! Combien de personnes n'ont finalement pas utilisé leur chèque énergétique, faute d'avoir cru ce rappel ?

Maintenant, si vous recevez ou avez reçu un mail ou un SMS de ce genre, vous saurez ! Ne tardez pas à aller récupérer votre dû ! En revanche, si jamais vous pensez être la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.