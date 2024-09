Ces billets d'avion vendus à petit prix sur Internet peuvent vous coûter très cher

Attention si vous achetez des billets d'avion sur Internet ! Des clients d'un site spécialisé ont eu la très mauvaise surprise de voir leurs tickets annulés au dernier moment et de devoir les racheter au prix fort.

Nombreux sont ceux qui, cet été, ont réservé des billets d'avion pour voguer vers leurs destinations estivales. Mais organiser son voyage n'est pas de tout repos ! En effet, difficile de s'y retrouver parmi toutes les offres concurrentielles des agences de voyage et des compagnies aériennes ! Et ça, les escrocs l'ont bien compris ! Plus que jamais, les individus malintentionnés usent de stratagèmes pour vous faire tomber dans des arnaques. Que ce soit à l'aide de faux sites de réservation, de faux comptes sur les réseaux sociaux, de faux numéros de service client, d'appels téléphoniques ou d'offres trop belles pour être vraies, tous les moyens sont bons !

Le magazine 60 millions de consommateurs tire la sonnette d'alarme à propos du site discountclasseaffaires.com, qui se présente comme une agence de voyages proposant de nombreuses destinations : Los Angeles, Bangkok, Bali ou encore Hong Kong. "Économisez de 30 à 60 % sur tous vos vols en classe Affaires et en première classe !", appâte le site sur sa page d'accueil. Par exemple, il est possible de réserver un aller-retour Paris-Casablanca en classe Affaires à 1 800 € pour deux personnes, chez Air France, alors que les billets sont facturés 2 500 € minimum sur le site officiel de la compagnie.

Pour payer, il faut appeler le numéro affiché sur le site et donner ses coordonnées bancaires par téléphone à la responsable de l'agence, Laurence Moreau. Le site est plutôt bien recommandé sur Internet – il possède 3,7 sur 5 sur Trustpilot et 77 % des avis sont des 5 étoiles –, ce qui fait qu'on ne se méfie pas forcément.

Après le paiement, les clients reçoivent par mail leurs billets électroniques avec numéros de dossier et de sièges. Et là, c'est la roulette russe : pour certains, le voyage se déroule sans encombre ; mais une fois arrivés au comptoir d'enregistrement, d'autres découvrent que les références des billets n'existent plus. IIs doivent alors faire une croix sur leur voyage… ou acheter de nouveaux billets au prix fort ! Et autant dire que, lorsque vous êtes coincés à Bangkok, vous n'avez guère le choix ! Les préjudices peuvent s'élever à plus de 7 000 €, en témoignent les nombreux témoignages des victimes sur Internet.

En réalité, "Discount classe affaires" n'a aucune boutique physique ni boîte postale. Pire, l'entreprise n'a aucune immatriculation au registre du commerce ! En réalité, le site vend des billets achetés par des miles, qui n'appartiennent donc jamais aux acheteurs. Pour rappel, il s'agit d'un programme de fidélité proposé par certaines compagnies aériennes, comme Air France, qui permet à leurs clients de gagner des points en voyageant pour, par la suite, les utiliser pour payer un billet d'avion (en entier ou partiellement).

Problème : si la compagnie s'aperçoit que les miles dépensés ont été achetés auprès d'un tiers, elle peut annuler le billet, car il s'agit d'une fraude. Et à l'arrivée, ce sont les voyageurs ignorant totalement l'existence de ce trafic qui paient l'addition.

Aussi, pour éviter de vous faire avoir, restez vigilant au moment de réserver votre voyage. Si le site Internet vendant les billets n'affiche ni numéro de registre du commerce, ni conditions générales de transport, ni numéro d'immatriculation – obligatoire pour une agence de voyages –, ni garanties financières, fuyez !