Attention à cette arnaque aux ampoules Led en provenance d'EDF ou d'Engie !

Vous avez reçu un mail en provenance d'Engie ou d'EDF vous proposant d'obtenir 25 ampoules Led pour moins de 2 euro ? Ne donnez surtout pas suite à cette offre mirifique, il s'agit juste d'une belle arnaque. !

Attention si vous recevez un mail d'EDF ou d'ENGIE vous proposant un lot d'ampoules Led à prix cassé. Une campagne de phishing, déjà observée en 2022, est en cours. De nombreux internautes reçoivent des messages leur proposant un lot de 25 ampoules Led pour moins de 2 euros. "Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et les substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques, les lampes contenant du mercure et inefficaces ne pourront plus être mises sur le marché dans l'ensemble de l'UE à partir de certaines dates en 2024", peut-on par exemple lire. "Le ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l'Énergie et EDF ont récemment présenté une convention pour la distribution de 3 millions d'ampoules Led basse consommation". Une offre alléchante mais qui, vous vous en doutez, est trop belle pour être vraie !

Arnaque EDF et Engie : 25 ampoules Led pour moins de 2 euros

Cette arnaque s'inspire d'une vraie campagne menée par EDF en 2016. Elle a fait de gros dégâts en 2022, où de nombreux clients d'EDF et d'Engie s'étaient fait avoir. Le fournisseur d'énergie avait d'ailleurs alerté ses clients à ce sujet, leur rappelant qu'il ne demandait jamais d'informations personnelles ou bancaires par mail. Les escrocs tentent de nouveau leur chance en 2024, misant sur l'inflation et les prix d'énergie élevés pour faire de nouvelles victimes parmi les internautes les moins méfiants.

Si l'on prête attention, plusieurs détails peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Tout d'abord, l'adresse de l'expéditeur est généralement suspecte puisqu'elle ne provient ni d'EDF, ni d'Engie. Il s'agit souvent de noms de domaines étranges. Le mail peut également contenir des fautes d'orthographe ou de grammaire, signe qu'il ne provient pas d'un organisme officiel. Enfin, certains propos sont vagues : EDF ne parlerait jamais de "certaines dates en 2024" pour l'entrée en application d'une directive.

Nous ne le rappellerons jamais assez, mais méfiez-vous des offres trop alléchantes. Pensez à toujours vérifier l'adresse de l'expéditeur. En cas de doute, contactez directement votre fournisseur d'énergie via ses canaux officiels. Si jamais vous recevez ce message, n'y répondez surtout pas ! Transférez-le immédiatement à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr.