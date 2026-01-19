Intoxications alimentaires : cette appli vous signale les produits dangereux dans votre cuisine

Vous ne suivez pas régulièrement les campagnes de rappel de produits alimentaires pour des problèmes sanitaires ? Cette nouvelle appli gratuite vous dira instantanément si vous courez un risque avec le contenu de votre frigo.

Fromage, charcuterie, poisson, plat cuisiné… Chaque année, en France, des milliers de produits alimentaires font l'objet d'un rappel officiel pour des problèmes de sécurité. Contaminés par des bactéries lors de leur fabrication ou de leur transport, ils sont aussitôt retirés des rayons pour éviter tout risque d'intoxication. Et pour centraliser l'information des consommateurs, des annonces sont publiées systématiquement sur le site Rappel Conso, géré par les autorités sanitaires françaises.

Toutefois, même si les médias relaient les campagnes de rappel, il reste difficile de suivre en permanence ces listes officielles et de savoir, parmi les produits déjà achetés et rangés dans le frigo ou les placards, lesquels font l'objet d'une alerte. C'est précisément ce constat qui a poussé les créateurs de l'application mobile Ckiki à imaginer une solution plus directe.

À l'origine, cette appli gratuite sert surtout au traçage de produits. En scannant son code-barres avec Ckiki, en magasin ou à la maison, un consommateur peut découvrir le parcours complet d'un article alimentaire, de sa culture ou sa fabrication à sa distribution en passant par sa transformation. Un moyen pratique pour connaître la provenance de notre alimentation.

© Ckiki

Pour aller plus loin et prévenir les risques sanitaires, ses développeurs ont récemment lancé une nouvelle appli baptisée Ckiki Alert, également gratuite qui fonctionne elle aussi sur iPhone comme sur Android, sans compte ni inscription obligatoire. Ckiki Alert ne remplace pas le site Rappel Conso, mais elle permet de vérifier rapidement si un produit présent chez vous est concerné par un rappel.

Pour cela, il suffit de scanner le code-barres du produit puis de prendre en photo le numéro de lot inscrit sur son emballage. Grâce à la reconnaissance d'image, l'application compare ces informations avec celles de la base de données des rappels pour vous donner une réponse personnalisée.

L'idée est d'éviter que vous ne consommiez un produit dangereux simplement parce que vous n'avez pas vu passer l'annonce du rappel dans les médias ou sur le site officiel. Une fois qu'un produit a été reconnu comme rappelé, l'application affiche immédiatement les consignes de sécurité : ne plus le consommer, le détruire ou le rapporter au magasin selon les recommandations officielles.

Au-delà de l'alerte immédiate sur un article précis, Ckiki Alert propose aussi un onglet regroupant l'ensemble des rappels en cours, souvent assorti d'un code couleur qui facilite la lecture des niveaux de risque. Cela peut aider à faire le point sur les produits à vérifier dans votre cuisine.

Vous l'aurez compris, Ckiki Alert est un outil précieux pour vérifier rapidement qu'un produit dans vos placards ou votre frigo n'a pas fait l'objet d'une campagne de rappel en raison d'un problème sanitaire. À utiliser sans modération, en cas de doute ou si vous n'avez pas le temps de parcourir régulièrement les listes officielles.