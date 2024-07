C'est le pire jour de l'été pour prendre la route cette année : mieux vaut l'éviter !

Chaque été, entre les départs et les retours de vacances, les routes de France s'encombrent de bouchons monstres. Et cette année encore, il y a un jour particulier où il vaut mieux ne pas prendre le volant.

L'été, avec ses promesses de vacances ensoleillées et de moments de détente, est aussi synonyme de routes encombrées. Chaque année, des millions de Français et de touristes se croisent sur les autoroutes et les nationales en quête de dépaysement, que ce soit vers la mer, la montagne ou la campagne. Et chaque été, il y a toujours une journée particulièrement redoutée par les automobilistes.

Traditionnellement, c'est vers la fin juillet et le début août que les les grands embouteillages se forment. Logique : c'est la période des fameux chassés-croisés, quand les automobilistes qui partent s'ajoutent aux vacanciers qui rentrent. Et c'est bien entendu durant les week-ends que la situation empire, avec des locations qui démarrent souvent le samedi.

Et les grands axes les plus touchés par les bouchons sont traditionnellement les autoroutes, en particulier l'A6, l'A7, l'A9 et l'A10 qui relient les métropoles aux principales destinations estivales. Mais d'autres routes sont aussi concernées, comme l'A63, qui mène vers l'Espagne, la N165 vers la Bretagne ou encore la N205 vers l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc. Et d'autres tronçons posent régulièrement problème dans certaines régions, sur l'A1, l'A4, l'A8, l'A13, l'A43, l'A75, et bien sûr l'A86 en Ile-de-France. Il est fréquent que l'on approche voire que l'on dépasse les 1000 km de bouchons cumulés sur l'ensemble de ces axes durant les week-ends d'été.

© Bison Futé

Cette année, le samedi 27 juillet s'annonce comme la pire journée pour prendre la route. Pourquoi ce jour-là ? Parce qu'il coïncide avec un grand week-end de départs et de retours de vacances, mais aussi début des Jeux olympiques de Paris. Ce samedi verra une véritable marée humaine se mettre en mouvement, rendant la circulation extrêmement difficile dans toute la France. La carte de Bison Futé pour ce jour est éloquente : noire dans le sens des départs dans toutes la France et rouge dans le sens des retours, avec l'Île-de-France également en noir. Cela signifie des embouteillages monstres et des trajets rallongés de plusieurs heures. Et pour peu que la météo s'en mêle, cela des blocages pendant des heures sous une chaleur écrasante.

Pour éviter ce cauchemar , plusieurs options s'offrent à vous. La plus simple est de modifier légèrement votre planning. Partir un jour plus tôt, le vendredi 26 juillet par exemple, peut vous permettre d'éviter le gros des bouchons. Vous pourriez alors prévoir une étape à mi-chemin, passant la nuit dans un lieu agréable et tranquille. Ainsi, vous éviterez non seulement les embouteillages, mais vous commencerez vos vacances en douceur, sans stress ni précipitation.

Si vous ne pouvez pas décaler votre départ, essayez de partir très tôt le samedi matin, avant que la majorité des vacanciers ne se mettent en route. Même si cela signifie un réveil aux aurores, vous aurez l'avantage de rouler sur des routes encore dégagées. Et n'oubliez pas de vous arrêter régulièrement pour des pauses, surtout si la chaleur est intense.

Pensez également à bien préparer votre véhicule et à vérifier les conditions de circulation avant de partir. Emportez de l'eau, des encas, et des jeux pour occuper les enfants. Une bonne préparation peut rendre un long trajet beaucoup plus supportable.