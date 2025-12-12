Voici combien vous économiserez en éteignant votre box Internet toutes les nuits (c'est étonnant)

Les box Internet et les décodeurs TV présents dans nos foyers consomment de l'électricité en permanence. Mais faut-il pour autant les éteindre toutes les nuits pour faire des économies comme certains organismes le conseillent ?

Longtemps négligée, la consommation électrique des appareils que nous utilisons tous les jours est devenue une préoccupation majeure, pour des questions à la fois écologiques et économiques. Entre l'impact sur l'environnement et le prix de l'énergie qui ne cesse d'augmenter, il est désormais impossible d'ignorer cet aspect de notre quotidien. Ainsi, avec la crise énergétique et des différentes mesures gouvernementales, le tarif réglementé de l'électricité a augmenté de 59 % en France entre 2020 et 2024. Et si le prix du kilowattheure (kWh) a légèrement baissé depuis, il est tout de même à 0,1952 euro sur le tarif de base d'EDF, qui sert de référence. Bref, désormais, chaque watt compte !

Dans ce contexte, des organismes comme l'Ademe donnent régulièrement des conseils pour préserver nos ressources et réduire les factures. Et en plus des mesures liées à l'isolation des logements, la régulation du chauffage et l'utilisation des appareils électroménagers, l'Agence de la transition écologique pointe la consommation des box Internet, accusées de gaspiller de l'électricité du fait qu'elles sont allumées en permanence, même quand elles ne sont pas utilisées. Et sa préconisation est simple : il suffirait de l'éteindre dans les périodes d'inactivité, et notamment la nuit, pour faire de substantielles économies. Mais qu'en est-il vraiment ?

Dans un rapport d'enquête sur l'impact du numérique publié en 2024, l'Arcep (le "gendarme" des communications électroniques) a étudié de très près la consommation électrique des box et décodeurs TV qui leur sont associés. D'après ses mesures, les box consomment entre 10 et 25 W selon leur marque, leur génération et leur technologie. En supposant qu'on éteigne une box "gourmande" toutes les nuits, soit durant 8 heures, pendant un an, on réduirait sa consommation de 25x8x365 soit 73 000 Wh (73 kWh). Au tarif actuel de l'électricité, l'économie annuelle serait ainsi de 73x0,1952 soit 14,25 euros. Avec une box plus sobre, la réduction de consommation serait de 10x8x365 soir 29 200 Wh (29,2 kWh). Et l'économie annuelle de 29,2x0,1952 soit 5,70 euros. Pas vraiment des fortunes, donc.

© Orange

Le bilan est encore plus mitigé avec les décodeurs TV associés aux box. Car si l'écart entre les modèles est encore assez large (de 2 à 18 W environ), il faut cette fois tenir compte du mode veille dans lequel ces boîtiers passent la plupart du temps, mode qui réduit évidemment leur consommation. Mais en supposant qu'on les éteigne complètement et systématiquement quand on ne les utilise pas, pendant 16 heures par jour, on économiserait "au mieux" entre 12 kWh par an, soit 2,34 euros pour le plus sobre et 105 kWh par an soit 20,50 euros pour le plus gourmand.

On le voit, même si elles ne sont pas nulles, les économies réalisées n'ont rien d'extraordinaire. Surtout avec les box et les décodeurs récents, qui sont beaucoup moins énergivores que les anciens modèles, et qui disposent de diverses fonctions d'économie d'énergie, comme la coupure programmée du Wi-Fi en plus de la veille automatique. En outre, il faut être bien conscient qu'en coupant le réseau Wi-Fi, l'extinction complète d'une box empêche généralement de nombreux objets connectés de fonctionner, ce qui peut poser divers problèmes de sécurité dans les logements qui en sont équipés. Sans compter que, de façon générale, les appareils électroniques souffrent des allumages et des extinctions répétées qui peuvent mettre à mal leurs composants et engendrer des pannes à terme.

Reste que si le fait d'éteindre tous ces équipements la nuit ou hors des périodes d'utilisation a peu d'impact financier à l'échelle individuelle –entre 10 et 45 euros par an –, il en va tout autrement à l'échelle collective, comme le souligne le rapport de l'Arcep qui précise que l'ensemble de box et décodeurs des Français consomment trois fois plus d'électricité que l'ensemble des réseaux fixes des opérateurs. À chacun de voir, en son âme et conscience, ce qu'il veut et peut faire pour l'intérêt général et pour la planète.