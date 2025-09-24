Attention à ce trou dans votre jardin : il indique la présence d'un animal inquiétant

Méfiez-vous si vous voyez ce genre de trou dans votre jardin ou près de votre maison. Ce ne signale pas la présence d'une taupe ou d'un lapin mais celle d'un animal qui risque bien de vous effrayer.

Au printemps, et plus encore à l'été, les jardins grouillent de vie. En l'air, avec les oiseaux, les insectes volants ou encore les chauve-souris comme au sol, avec une multitude d'animaux de toutes tailles qui s'épanouissent dans une végétation en pleine expansion. Mais la terre ne sert pas qu'aux arbres, aux plantes, aux fleurs et aux herbes : elle abrite également une faune très variée et souvent insoupçonnée.

Et pas seulement en extérieur, car de nombreux animaux vivent en partie sous terre, pour se nourrir ou se protéger. Les pelouses et les massifs deviennent ainsi le terrain d'une intense activité souterraine. Les insectes pondent, les petits mammifères creusent, les vers labourent… et les trous se multiplient. Certains sont ronds et nets, d'autres irréguliers, peu profonds ou encore dissimulés sous les feuilles. La plupart du temps, il ne s'agit que de signes d'un sol vivant et en bonne santé, ces innombrables trous et galeries étant utiles à l'aération de la terre.

Toutefois, une cavité discrète, à peine plus large qu'un bouchon, située près d'un mur, sous une dalle ou contre un tas de bois, doit attirer votre attention et même votre vigilance. Son emplacement, plus que sa taille, peut faire toute la différence. Certains indices visuels peuvent vous mettre sur la piste. Une trace ondulée dans la terre meuble, des écailles translucides à proximité, ou de curieux excréments fins et noirs avec un bout blanc : autant de détails qui, mis bout à bout, suggèrent une présence inhabituelle. Si le trou reste ouvert, sec et bien protégé, il pourrait être occupé. Et pas par une taupe.

© denis - Adobe Stock

En fait, il y a de fortes chances que cet orifice serve de refuge à… un serpent ! En France, plusieurs espèces de reptiles aiment profiter des recoins frais et tranquilles des jardins. Les couleuvres principalement, mais aussi parfois des vipères, dans certaines régions, s'installent ainsi dans les galeries laissées par d'autres animaux. Ils ne creusent pas eux-mêmes, mais réutilisent ce qui est disponible. Leur but ? Se cacher, se réchauffer ou chasser. Si votre jardin est un peu sauvage, il constitue un refuge potentiel pour les reptiles.

Contrairement aux idées reçues, la plupart des serpents visibles en France ne sont pas dangereux : ils ne sont pas venimeux et jouent même un rôle utile, en régulant les populations de rongeurs et de crapauds. Les couleuvres craignent d'ailleurs les humains : elles s'enfuient au moindre bruit, à leur approche. Leur présence, bien que sans danger, peut surprendre els personnes sensibles et même effrayer les enfants. Mais en évitant la panique, il est tout à fait possible de partager son espace avec ces discrets voisins sans les éliminer de manière brutale..

Si la présence de reptiles vous met mal à l'aise, il est possible de réduire leur intérêt pour votre terrain sans pour autant nuire à l'équilibre naturel. Débroussailler les bordures, éliminer les caches possibles (planches, pierres plates, tas de bois au sol), et diffuser des odeurs répulsives comme la menthe poivrée, la cannelle ou le clou de girofle suffit souvent à les éloigner. En cas de doute ou d'identification difficile, mieux vaut contacter un spécialiste local. Pas besoin d'agir dans la précipitation : savoir observer est souvent la meilleure première réponse.