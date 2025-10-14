C'est le pays européen qui utilise le plus de pesticides - Surprise, ce n'est pas l'Espagne !

Quand on parle des pays européens qui utilisent le plus de produits phytosanitaires, on pense généralement à l'Espagne. En fait, la réalité est à la fois plus complexe et plus surprenante.

Depuis des années, la question des pesticides préoccupe les citoyens dans de nombreux pays du monde. Car si ces produits phytosanitaires sont utiles pour protéger les cultures des insectes et des maladies, leur usage intensif et excessif a des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé des agriculteurs et des consommateurs.

L'Union européenne étudie de près ce sujet épineux, qui oppose souvent agriculteurs et consommateurs. Pour tenter de réduire leur usage, certains pays ont mis en place des plans ambitieux. En France, le plan Écophyto, lancé en 2008, visait à diminuer de moitié l'utilisation des pesticides d'ici à 2018. Malheureusement, cet objectif est loin d'avoir été atteint. Et en 2020, les ventes de pesticides en France étaient quasiment identiques à celles de 2010, avec environ 65 000 tonnes de produits écoulés, contre 56 000 en Italie et 48 000 tonnes en Allemagne par exemple.

Toutefois, ces chiffres cachent une réalité plus complexe. Et ils ne suffisent pas à mesurer la véritable utilisation des pesticides. En effet, si, en valeur absolue, l'Espagne, la France, l'Italie et l'Allemagne sont les pays ayant déclaré les volumes les plus importants en consommation de pesticides de l'UE en 2021, c'est parce que ces quatre pays comptent parmi les plus gros producteurs agricoles de l'Union européenne. L'Espagne, qui est souvent pointée du doigt, est même un véritable géant agricole.

© maykal-Adobe Stock

De fait, il faut bien distinguer quantité totale de pesticides vendus et usage par hectare. C'est ce dernier indicateur qui permet de mieux comprendre la pression chimique réelle exercée sur les sols et les cultures dans chaque pays.

Et en la matière, ce sont les Pays-Bas qui devancent tous les autres, avec avec 10,9 kg de pesticides par hectare. Oui, ce pays connu pour ses tulipes, ses moulins et ses serres est en réalité les plus grand utilisateur de produits phytosanitaires par surface cultivée en Europe, sa petite taille géographique expliquant en partie cette utilisation très intensive pour maintenir des rendements élevés.

Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Juste derrière les Pays-Bas se trouvent Chypre (9,22 kg/ha), Malte (8,09 kg/ha), l'Irlande (7,07 kg/ha) et la Belgique avec (6,42 kg/ha). Souvent perçus comme verts et respectueux de l'environnement, ces deux derniers pays sont en réalité des utilisateurs très importants de pesticides à l'hectare. L'Italie (5,38 kg/ha), le Portugal et l'Espagne (4,59 kg/ha) arrivent ensuite dans ce classement, avec des niveaux d'usage toujours supérieurs à la moyenne.

À l'opposé, certains pays nordiques, comme le Danemark (1,2 kg/ha) et surtout la Suède (0,73 kg/ha) se distinguent par des efforts remarquables. Ces pays adoptent des politiques volontaristes pour réduire l'épandage de pesticides, tout en maintenant des pratiques agricoles efficaces. La Lituanie (1,12 kg/ha) et la Slovaquie (1,21 kg/ha) font également office de bons élèves en la matière. Mais c'est la Roumanie (0,62 kg/ha) qui utilise proportionnellement le moins de pesticides par hectare.

Quant à la France, elle se situe dans la moyenne européenne, avec 3,7 kg/ha. Et là encore, avec de grandes disparités selon les régions, certains départements faisant une usage beaucoup plus modéré que d'autres de produits phytosanitaires.