Finis les spams dans votre boîte mail avec cette super fonction de Gmail

Vous en avez assez des listes de diffusion et autres lettres d'information qui encombrent votre boîte mail ? Avec Gmail, vous pouvez désormais vous désabonner en un seul clic !

Depuis qu'il est possible de créer un compte sur des sites Web, de s'abonner à des newsletters (lettres d'informations), ou encore de remplir des formulaires en ligne, nos boîtes mail sont inondées de dizaines de messages provenant de listes de diffusion dont nous avons bien souvent oublié l'existence. Mais si certains mails restent toujours utiles, tels que des promotions intéressantes, d'autres deviennent vite pénibles. Et jusqu'à présent, il n'était pas vraiment simple de se désabonner.

La seule solution possible était de cliquer sur le bouton Se désinscrire, souvent écrit en tout petit, à la toute fin du message. Parfois, la manipulation pouvait être compliquée, tant les marques et les diffuseurs demandaient aux internautes de remplir plusieurs champs pour se désabonner définitivement. Un véritable parcours du combattant… et pas toujours couronné de succès !

Heureusement, Google a développé une solution pour faciliter la vie de tous les utilisateurs de sa célèbre messagerie gratuite, Gmail. La société a en effet intégré à son application un nouveau bouton intitulé tout simplement Se désabonner. En cliquant dessus, Gmail lance automatiquement la procédure de suppression de vos informations personnelles de la liste de diffusion d'un site ou d'un service en ligne..

Très efficace, cette fonction presque magique fait gagner un temps considérable, d'autant qu'elle est très simple d'emploi. Pour l'utiliser sur la version Web de Gmail, il suffit de cliquer directement sur le bouton Se désabonner qui s'affiche à droite de l'intitulé d'un message, dans la liste des mails de la boîte de réception, ou juste juste à côté de l'adresse e-mail de l'expéditeur, quand le message est ouvert. Avec l'application mobile Gmail, sur smartphone ou sur tablette, il faut d'abord ouvrir le message, puis appuyer sur le bouton Se désabonner affiché à droite du nom de l'expéditeur. C'est tout !

Depuis son apparition, au printemps 2024, cette fonction de désabonnement n'a cessé s'améliorer, en gagnant notamment en visibilité. Surtout, elle se révèle très pratique pour faire rapidement du ménage dans les boîtes mail, en simplifiant le processus de désinscription. Attention toutefois, car elle ne fonctionne pas avec certaines listes de diffusion, heureusement assez rares, ni avec les vrais spams, qui sont automatiquement classés dans un dossier spécifique dès qu'il sont détectés, avant leur suppression.