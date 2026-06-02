Navigation Protégée : SFR intègre sans surcoût un bouclier anti-phishing à ses offres Fibre

L'opérateur lance "SFR Protection Protégée", un nouveau dispositif de sécurité intégré directement à ses box Fibre. Cette protection est déployée sans surcoût pour tous les abonnés SFR Fibre et RED by SFR.

C'est un véritable fléeau qui ne semble pas près de s'arrêter. Plus le temps passe, plus nous sommes sans cesse victimes de tentatives de phishing et d'arnaques en tous genres. Et ce n'est pas avec l'IA, qui facilite la création de ces escroqueries, et les fuites de données que la situation va s'arranger ! Aussi, SFR a décidé de renforcer la sécurité de ses abonnés fibre en intégrant gratuitement un nouveau dispositif de protection contre les menaces en ligne directement au niveau de sa box Internet. Baptisée "Navigation Protégée", cette fonction a été déployée le 2 juin 2026 auprès de l'ensemble des clients fibre de l'opérateur, qu'ils soient abonnés SFR Fibre ou RED by SFR, déjà clients ou nouveaux souscripteurs, sans surcoût ni démarche particulière à effectuer.

SFR Navigation Protégée : une protection intégrée au réseau de l'opérateur

Là où "Navigation Protégée" se démarque des autres solutions de protection, c'est qu'elle s'installe non pas sur les appareils du quotidien, mais directement dans la box Fibre. Le principe repose sur un filtrage du trafic Internet effectué directement par le réseau de SFR. Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un site identifié comme dangereux, frauduleux ou utilisé dans le cadre d'une campagne de phishing, par le biais d'un appareil connecté à la box Fibre de l'opérateur en Wi-Fi ou via un câble Ethernet, l'accès est automatiquement bloqué avant même que la page ne puisse se charger.

© SFR

Cette approche permet d'intervenir en amont de l'infection ou de la tentative d'escroquerie, sans nécessiter l'installation d'un logiciel spécifique sur les appareils des abonnés. En plus, elle protège l'ensemble des équipements connectés à la box. Ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs connectés, consoles de jeux et autres objets connectés bénéficient du même niveau de protection dès lors qu'ils utilisent la connexion Internet du foyer. Cela constitue un véritable avantage par rapport aux solutions de cybersécurité traditionnelles, qui doivent généralement être installées individuellement sur chaque appareil.

La solution de protection de SFR repose sur un partenariat avec EfficientIP, une entreprise française spécialisée depuis plus de treize ans dans la sécurité DNS. Elle s'appuie sur l'intelligence artificielle pour fournir à l'opérateur une immense base de données constituée de millions de sites frauduleux qui est constamment mise à jour. L'opérateur assure que cette protection n'a pas d'impact sur les performances de la connexion Internet.

SFR Navigation Protégée : un service basé sur l'analyse DNS et l'IA

SFR "Navigation Protégée" est activée par défaut pour les abonnés Fibre. Les clients qui le souhaitent conservent toutefois la possibilité de la désactiver depuis leur espace personnel. La solution n'implique pas d'installation, de configuration complexe ni de mise à jour à réaliser par l'utilisateur. Tout le traitement est effectué au niveau de l'infrastructure réseau de l'opérateur.

"Avec 'SFR Navigation Protégée', SFR réaffirme son engagement à innover et à renforcer la sécurité numérique de ses clients, leur permettant de profiter du meilleur d'Internet en toute confiance", se réjouit Pierre Clément, Directeur exécutif Grand Public et Entreprises de SFR.

L'opérateur accompagne également cette protection avec deux services disponibles directement en ligne. Le premier, accessible à tous les internautes, qu'ils soient clients de l'opérateur ou non, permet de vérifier rapidement la fiabilité d'un site Internet avant de le consulter. Le second est destiné aux abonnés SFR et permet de signaler un site bloqué à tort ou, au contraire, de soumettre une page jugée suspecte afin qu'elle soit examinée et, le cas échéant, ajoutée à la liste des sites bloqués. Une excellente initiative !