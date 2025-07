De nouvelles batteries externes Anker rappelées pour risque d'incendie

Anker vient de lancer une nouvelle campagne de rappel concernant des batteries externes susceptibles de prendre feu à chaque instant. Cinq nouveaux modèles sont concernés. Si vous en possédez un, ne l'utilisez surtout plus !

Décidément, les choses vont mal pour Anker, l'acteur incontournable des accessoires tech, notamment connu pour ses batteries portables, qui offrent une recharge rapide et mobile pour les smartphones, tablettes ou ordinateurs. Mi-juin, la marque chinoise était contrainte de procéder à un rappel de plus d'un million de produits – 1 158 000 pour être exact – qui étaient en circulation. La raison : un souci de conception qui peut présenter un risque de surchauffe, voire d'incendie. Mais le fabricant vient d'annoncer le rappel de cinq modèles supplémentaires, bien que le risque soit moins important.

Rappel de batterie Anker : un total de six modèles concernés

Selon l'USCPSC (US Consumer Product Safety Commission), 19 incendies et explosions ont été signalés à l'entreprise, causant des brûlures légères et des dommages matériels pour un total de plus de 60 700 dollars. Le modèle concerné par le premier rappel est la Anker PowerCore 10000, et plus exactement le modèle A1263, qui a été fabriqué entre le 1er janvier 2016 et le 30 octobre 2019, puis a été vendue entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2022 aux États-Unis. Pour l'instant, le rappel concerne uniquement le pays de l'Oncle Sam, mais le modèle a également été vendu en France – notamment chez Amazon, où il cumule plus de 22 000 avis –, il est donc probable que la campagne de rappel s'étende à nos contrées par la suite. Il est donc plus prudent de vérifier dès à présent dans vos tiroirs si vous n'en possédez pas une.

Si la PowerCore 10000 présente des risques d'incendie, les autres modèles font face à un problème plus mineur, mais Anker a décidé de les rappeler par "abondance de prudence". Cette fois, le défaut concerne les cellules lithium-ion, de petits composants qui stockent l'énergie dans la batterie, qui ont tendance à chauffer plus que prévu suite à un défaut de fabrication. Sont concernées les batteries suivantes :

Anker PowerCore 10000 — Modèle A1263

Anker Power Bank (10K, 22.5W) — Modèle A1257

Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, câble USB-C intégré) — Modèle A1647

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) — Modèle A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, câbles USB-C et Lightning intégré) — Modèle A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, câble USB-C intégré) — Modèle A1689

Voici où trouver le modèle et les numéros de série © Anker

Rappel de batterie Anker : comment s'en débarrasser et être rétribué ?

Pour savoir si votre batterie est concernée, il suffit de vérifier la face inférieure de l'appareil, où il doit être écrit un des noms suivi du numéro de modèle cités plus haut. Il faut ensuite repérer le numéro de série et saisir ce dernier à cette adresse pour savoir si la batterie fait partie du rappel. Si c'est le cas, il faut alors cesser immédiatement son utilisation et envoyer au constructeur une "photo de la batterie externe avec la date d'envoi et la mention 'rappel' ou 'rappelé' écrite clairement au marqueur permanent", ainsi qu'une "photo montrant le numéro de modèle et le numéro de série (SN) imprimés sous l'appareil". Il ne reste alors plus qu'à la rapporter à un centre de traitement des batteries lithium-ion. En compensation, Anker propose au choix une carte-cadeau de 30 $ à utiliser sur son site, ou une batterie de 10 000 mAh (A1388) de remplacement.

© Anker

© Anker

Comme quoi, on pourrait croire que choisir une marque connue est un gage de fiabilité, mais même les grandes entreprises ne sont pas à l'abri des problèmes ! D'autant plus que le risque n'est jamais nul avec les batteries, qu'elles soient internes ou externes, car elles peuvent potentiellement développer de graves problèmes au fil du temps. Si vous utilisez régulièrement des appareils équipés de batteries lithium-ion datant de plusieurs années, soyez attentif aux risques de surchauffe ou de gonflement visible et cessez de les utiliser si vous pensez qu'il y a un problème potentiel.