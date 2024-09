C'est le champignon le plus dangereux au monde : il vous tue si vous le touchez !

Attention aux végétaux que vous trouvez dans la nature, car certains sont dangereux et même mortels ! C'est le cas de ce magnifique champignon déjà responsable de plusieurs décès.

Dans les sous-bois humides et mystérieux, au détour d'un sentier, votre œil s'égare peut-être parfois sur des champignons de toutes sortes, souvent colorés, parfois inoffensifs, mais surtout occasionnellement terriblement dangereux. Mais qui pourrait imaginer qu'un simple champignon puisse être l'une des formes de vie les plus mortelles au monde ? Alors, on le sait, il ne faut jamais manger quelque chose qui n'est pas formellement identifié. Mais, parfois, pas besoin de le consommer pour en faire les frais, un simple toucher peut suffire !

Il existe un champignon natif de Corée et du Japon connu sous le nom de Corail de feu vénéneux (Poison Fire Coral). À première vue, il ressemble à un corail exotique, avec ses branches rouges qui semblent jaillir du sol comme des flammes pétrifiées. Il est vraiment très beau, à tel point qu'on pourrait le croire inoffensif. Mais cette apparence trompeuse cache une vérité terrifiante : ce champignon est capable de tuer une personne d'un simple toucher. Pas étonnant qu'il soit le deuxième champignon le plus mortel au monde !

En effet, parmi la centaine de champignons toxiques connus des chercheurs, c'est le seul dont les toxines peuvent être absorbées par la peau. Plusieurs décès ont d'ailleurs été documentés au Japon et en Corée où des personnes l'ont confondu avec un champignon médicinal. Un simple contact accidentel avec ce végétal orange peut entraîner des conséquences dramatiques. Les symptômes commencent souvent par des rougeurs cutanées, des douleurs et une inflammation locale, mais rapidement, les toxines pénètrent le système circulatoire.

© Rhönbergfoto

Les choses empirent si le champignon est consommé, puisqu'il provoque alors des maux d'estomac, des vomissements, de la diarrhée, de la fièvre, des engourdissements, des lésions hépatiques et rénales, la desquamation de la peau du visage, des mains et des pieds. Dans certains cas, on a pu constater des atrophies du cerveau et de la langue. Non traitée, l'intoxication aboutit à la mort par la défaillance de plusieurs organes et des nerfs cérébraux. Le décès peut survenir en quelques jours seulement ! Et même si une personne empoisonnée ne meurt pas, les dommages peuvent être très lourds de conséquences.

Malheureusement, ce champignon reste largement méconnu du grand public, et son expansion en dehors de son habitat naturel inquiète les experts. Des cas ont été signalés au Japon et en Corée du Sud, mais aussi récemment en Australie. D'ailleurs, le 24 août dernier, des scientifiques australiens ont découvert pour la première fois la présence du champignon dans la forêt tropicale près de la Grande Barrière de Corail en Australie, près de Cairns, dans le nord de l'État du Queensland.

Dans les régions où le corail de feu a été aperçu, des campagnes d'information sont lancées pour prévenir la population des risques encourus. Les amateurs de champignons, quant à eux, sont invités à se munir de guides spécialisés et à ne jamais toucher un spécimen inconnu, aussi tentant soit-il. Maintenant, vous y penserez à deux fois avant de ramasser un champignon lors de votre prochaine balade !