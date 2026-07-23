Arnaque au Tour de France : attention à ces fausses boutiques qui volent vos données bancaires

Alors que le Tour de France touche doucement à sa fin, des escrocs créent de fausses boutiques en ligne afin d'arnaquer les amateurs de cyclisme en leur soutirant leurs données bancaires. Et elles sont très convaincantes !

C'est reparti pour le Tour de France ! La 113e édition de cette célèbre course cycliste a pris son envol le samedi 4 juillet 2026 depuis Barcelone et se déroule durant trois semaines à travers l'Espagne, les Pyrénées, les Alpes, le Massif Central ou encore le Jura, avant de s'achever le dimanche 26 juillet sur les Champs-Élysées, à Paris, comme le veut la tradition.

Ce rendez-vous incontournable ravit chaque année les passionnés de cyclisme du monde entier, mais séduit aussi un large public amateur de sport. Il n'en fallait pas plus pour que les cybercriminels profitent eux aussi de l'engouement suscité par l'événement en multipliant les escroqueries, notamment avec de fausses boutiques en ligne. Leur objectif est simple : attirer les internautes à la recherche de produits dérivés ou de bonnes affaires afin de leur soutirer de l'argent et des données personnelles.

Arnaque au Tour de France : des fausses boutiques très convaincantes

Les chercheurs de Check Point Research ont découvert pas moins de 63 noms de domaine frauduleux liés au Tour de France entre janvier et juin 2026, tels que "tourdefrancelife[.]com", "tourdefrance[.]pro" ou encore "tourettedefrance[.]com". Certains hébergent déjà de fausses boutiques en ligne destinées à voler les données bancaires des internautes ou à leur vendre des contrefaçons.

Des maillots à (70% sur tourdefranceevent[.]shop © Check Point Research

Ces sites imitent l'apparence de la boutique officielle du Tour avec une grande précision. Logos, couleurs, visuels des équipes, produits dérivés... Tout y est afin de donner une impression de légitimité. Les fraudeurs misent notamment sur les maillots, casquettes, goodies de la caravane publicitaire, billets d'événements ou encore les offres liées aux paris sportifs. Des réductions très importantes, parfois jusqu'à 70 %, sont là pour pousser les internautes à acheter rapidement. Plusieurs de ces faux noms de domaines semblent avoir été enregistrés de manière coordonnée, ce qui laisse penser à une campagne organisée en amont de l'événement.

Prenons l'exemple de tourdefranceevent[.]shop, un site enregistré en juin 2026 et qui présente des activités malveillantes. Il déploie toute la panoplie classique du faux commerçant en affichant des prix cassés, de faux labels de confiance, des pop-up conçus pour presser à l'achat et des icônes de réseaux sociaux qui ne renvoient absolument pas vers les véritables comptes du Tour de France.

Les risques avec ce genre de sites frauduleux sont multiples. Dans certains cas, les victimes paient pour des produits qui ne seront jamais livrés. Dans d'autres, les fraudeurs récupèrent les coordonnées bancaires et les informations personnelles saisies lors de la commande. Ces données peuvent ensuite être revendues ou utilisées dans des campagnes de phishing, pour de l'usurpation d'identité ou pour tout simplement vider les comptes bancaires des malheureux qui se sont faits avoir.

Arnaque au Tour de France : la vigilance est de mise

Cette méthode d'escroquerie n'est pas nouvelle, mais elle tend à se multiplier à l'occasion des grands événements sportifs. Quelques mois plus tôt, on avait déjà pu observer l'apparition de faux sites marchands imitant la boutique officielle des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Des dizaines de domaines avaient alors été enregistrés pour vendre de prétendus produits officiels aux supporters. C'était la même chose pour la Coupe du Monde de football (voir notre article).

De faux badges de confiance sur tourdefranceevent[.]shop © Check Point Research

Le problème, c'est que ces fausses boutiques en ligne sont devenues particulièrement sophistiquées. Les fraudeurs reproduisent désormais avec précision l'apparence des sites légitimes, ajoutent de faux avis clients, des catalogues complets et des pages de paiement convaincantes. Les sites en question sont propagées à l'aide de mails de phishing, de publicités sur les réseaux sociaux, voire directement dans les résultats de recherche sponsorisés.

Pour limiter les risques, il est recommandé de vérifier attentivement l'adresse du site avant tout achat, de privilégier l'accès direct à la boutique officielle plutôt que les liens trouvés on ne sait où, de consulter des avis clients provenant d'autres sources, et se méfier des offres trop belles pour être vraies.

Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne de ce type, transférez immédiatement le message ou l'adresse URL à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages et sites frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr.