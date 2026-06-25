Attention, des escrocs se font passer pour des techniciens fibre pour vous voler

Bouygues Telecom alerte sur le retour d'une arnaque. Pour s'introduire chez leurs victimes, des individus malintentionnés se font passer pour des techniciens fibre. Voici quelques conseils pour éviter de tomber dans le piège.

Pour gagner la confiance de leurs victimes, certains escrocs ont l'habitude de se faire passer pour des experts, des professionnels ou parfois même pour des institutions ou des établissements publics. En effet, les autorités ont déjà recensé des arnaques très bien ficelées pendant lesquelles des individus ont usurpé l'identité de Mondial Relay ou encore du Trésor public.

Mais depuis quelques jours, une nouvelle escroquerie a été observée. Comme l'explique Bouygues Telecom sur Le Mag, son espace d'actualités et de conseils, l'arnaque aux faux techniciens fibre sévit de nouveau en France et tous les opérateurs sont touchés par ce fléau.

Faux techniciens fibre : l'arnaque revient en France

Malheureusement, cette escroquerie est particulièrement efficace, notamment grâce à sa simplicité. En effet, un individu se présente chez vous et se fait passer pour un technicien mandaté par un opérateur. L'escroc vous explique ensuite qu'il doit intervenir pour réparer votre connexion Internet, pour effectuer une mise à jour du réseau, pour réaliser une vérification du débit Internet ou encore pour vous présenter une nouvelle offre. Le discours est d'autant plus convaincant que les escrocs utilisent des termes techniques, mais également des badges ou des tenues professionnelles qui font illusion.

Avec cette technique d'approche, les arnaqueurs peuvent ensuite récolter des informations précieuses. Et si certains en profitent pour rentrer chez vous – et ainsi repérer les lieux pour revenir dérober des objets de valeur –, d'autres vont vous demander vos données bancaires, en prétextant le règlement de l'intervention, pour voler votre argent.

Même si cette escroquerie semble très crédible, il existe toujours des moyens de ne pas tomber dans le piège. Tout d'abord, les fournisseurs d'accès Internet rappellent qu'ils n'envoient jamais de technicien à votre domicile sans vous avoir prévenu au préalable. "Bouygues Telecom ne mandate jamais de technicien sans rendez-vous confirmé par mail ou SMS. Quand un partenaire est mandaté, celui-ci intervient uniquement à l'extérieur et après accord explicite du client", rappelle l'entreprise sur son site d'actualités.

Si vous avez le moindre doute concernant une intervention, contactez toujours le service client de l'opérateur avant de laisser rentrer le technicien afin de vérifier son identité. Si l'escroc insiste et tente de vous convaincre avec son jargon technique, gardez votre sang-froid et prévenez les autorités.