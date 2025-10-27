Les chèques énergie de 2025 arrivent : les arnaques aussi !

Alors que des millions de Français s'apprêtent à toucher leur chèque énergie 2025, les escrocs en profitent pour lancer une vaste campagne de phishing et d'arnaques. Demandes, dates, pièges : on fait le point.

L'automne fait son retour, accompagné de pluies diluviennes et de températures nettement plus fraîches, surtout la nuit. Conséquence : beaucoup s'apprêtent à rallumer le chauffage, si ce n'est déjà fait. Pourtant, même si l'inflation s'est stabilisée, de nombreux foyers cherchent encore à réduire leurs dépenses, les fins de mois demeurant compliquées. Pour soutenir les ménages face à la précarité énergétique, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs, dont le chèque énergie – une aide comprise entre 48 et 277 euros qui vient donner un coup de pousse pour le paiement des factures d'énergie (électricité, gaz, fioul). À partir du 3 novembre 2025, 3,8 millions de foyers aux revenus modestes vont pouvoir en profiter.

Problème : les arnaques au chèque énergie vont bon train, le secteur de la rénovation énergétique constituant une cible de choix pour les escrocs. Appels surtaxés, liens frauduleux, SMS illicites, agents EDF déguisés… Les escrocs ne manquent pas d'ingéniosité pour duper leurs proies et leur soutirer de l'argent.

Chèque énergie : une campagne de phishing annuelle

Pour rappel, le chèque énergie s'adresse aux foyers dont le revenu fiscal par unité de consommation est inférieur à 11 000 €. Ce mode de calcul tient compte du nombre de personnes dans le ménage. Cette année, 3,8 millions de foyers sont concernés, contre 5,6 millions en 2024, le Gouvernement cherchant à faire des économies. Le versement est automatique, sans qu'il n'y ait aucune démarche à faire, car les bénéficiaires sont identifiés grâce aux données des impôts, des gestionnaires de réseau et des fournisseurs d'énergie. Ils recevront alors leur chèque automatiquement par voie postale ou en ligne, via le site chequeenergie.gouv.fr, pour ceux qui auraient demandé sa dématérialisation. Pour ceux qui pensent être éligibles mais qui n'ont rien reçu, il est toujours possible de vérifier sa situation et de déposer une demande sur guichet.chequeenergie.gouv.fr jusqu'au 28 février 2026.

© France Services

Traditionnellement, cette aide est versée au printemps. Mais en raison de l'adoption tardive de la loi de finances 2025, la campagne d'envoi démarre cette année le 3 novembre seulement. Début octobre, le Gouvernement a débuté sa campagne d'information sur le chèque énergie, par courriel, SMS et courrier postal, en invitant les usagers à vérifier leur éligibilité. De quoi ouvrir en grand la porte aux arnaques en tous genres.

Ainsi, il n'est pas rare de recevoir des e-mails ou SMS frauduleux promettant un "chèque exceptionnel" ou une "aide complémentaire" à réclamer via un lien renvoyant à un site clone sur lequel la victime finira inévitablement par renseigner ses coordonnées bancaires. Certains cybercriminels poussent le vice jusqu'au démarchage téléphonique. Le ministère de l'Économie observe une recrudescence de ces fraudes depuis début octobre, comme à chaque début de campagne d'information.

Pour ne pas vous faire avoir, gardez en tête qu'aucun service public ne vous demandera vos coordonnées bancaires pour vous verser le chèque énergie. Si jamais vous recevez un lien, vérifiez qu'il se termine bien par .gouv.fr – si ce n'est pas le cas, il ne s'agit alors pas d'un site légitime du Gouvernement. Si jamais vous pensez être la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question. Et, si jamais vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter le numéro vert officiel.