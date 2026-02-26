Enfants en danger : ces jouets chinois vendus chez Action et Hema contiennent de l'amiante

Vendus chez Action et Hema en France, des figurines élastiques et du sable coloré sont rappelés en urgence après la découverte d'amiante. Un scandale qui met en lumière un risque mondial lié à des jouets importés de Chine.

L'alerte est sérieuse. Elle a été lancée ces derniers jours sur le site RappelConso, qui recense tous les produits faisant l'objet d'un rappel pour des questions de sécurité. Elle est d'autant plus alarmante qu'elle concerne de jouets qui se destinent par essence aux enfants. Et il ne faut surtout pas la prendre à la légère !

Et pour cause : ces articles vendus par milliers en France dans les magasins Action et Hema contiennent de l''amiante. Cette substance hautement cancérigène a été détectée dans des kits créatifs, des sachets de "sable magique" et des figurines élastiques. Minéral fibreux invisible à l'œil nu, l'amiante est responsable chaque année de milliers de décès dans le monde. Interdite en France depuis 1997, elle provoque des cancers du poumon, de la plèvre et d'autres maladies respiratoires graves, parfois des décennies après l'exposition. Le danger est d'autant plus insidieux que les enfants, en manipulant intensément leurs jouets, risquent d'inhaler des particules sans que personne ne s'en aperçoive. Les autorités sanitaires insistent : même en faible quantité, l'amiante dangereuse !

Les références incriminées, vendues entre 2023 et février 2026, font l'objet d'un rappel national. Parmi elles, les "Sableurs, lot de 6" (réf. 15.90.0035), les "Cartes créations en sable" (15.92.0121), les "Magnets créations en sable" (15.92.0122) chez Hema, ainsi que les figurines "Stretcherz" et "Stretch Squad" chez Action, disponibles aussi chez B&M et Smyths Toys. Toutes les personnes qui en possèdent sont invitées à les retirer immédiatement des mains de leurs enfants. Les jouets rappelés doivent être isolés et rapportés en magasin sans tentative de réparation ou d'ouverture. Les numéros d'information mis en place par les enseignes (01 55 56 41 52 pour Action, 01 40 39 94 61 pour Hema) permettent d'obtenir des conseils et un remboursement jusqu'au 13 avril 2026.

Ce scandale ne se limite pas à la France. Comme le souligne la Stiftung Warentest, la célèbre association de consommateurs allemande, des alertes similaires ont été lancées ces dernières semaines en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et dans d'autres pays européens, et dans d'autres enseignes que Hema et Action.

Le point commun de tous ces produits rappelés, c'est la Chine. De fait, contrairement à l'Europe, la Chine n'a toujours pas interdit l'amiante chrysotile, la forme la plus répandue, malgré les preuves scientifiques de sa toxicité. En 2024, le pays en produisait encore 200 000 tonnes par an, principalement pour des usages industriels, mais aussi dans des produits grand public exportés vers l'étranger. Et, comme on le constate aujourd'hui, dans des jouets pour enfants.

Les enseignes Action et Hema, qui ont retiré les produits concernés de la vente, assurent avoir agi dès la confirmation des analyses. Un porte-parole d'Action a expliqué à la presse que les jouets avaient initialement passé les contrôles européens, mais que des tests complémentaires ont finalement révélé la présence d'amiante. Une situation qui interroge sur l'efficacité des normes et des contrôles à l'importation, alors que la Chine continue d'exporter des produits contenant ce poison.

Au-delà de ce cas précis, ce rappel rappelle une réalité troublante : tant que l'amiante ne sera pas interdite partout dans le monde, le risque de la retrouver dans des objets du quotidien persistera. Et ce sont les plus vulnérables, les enfants, qui paient le prix de ces lacunes réglementaires.