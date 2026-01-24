Ce petit logiciel gratuit métamorphose la barre des tâches de Windows : votre bureau sera plus beau

Vous ne profitez pas pleinement du magnifique fond d'écran de votre PC à cause de la barre des tâches de Windows ? Ce petit logiciel gratuit la rend beaucoup plus discrète en donnant une belle touche d'élégance à votre bureau.

La barre des tâches est l'un des éléments les plus emblématiques de Windows. Placée par défaut en bas de l'écran, elle accueille les icônes des applications et des documents en permettant de les ouvrir d'un seul clic, sans avoir à passer par des menus ou à naviguer dans l'Explorateur de fichiers. C'est clairement un espace clé au quotidien pour tout utilisateur de PC.

Toutefois, aussi pratique soit-elle au quotidien, elle présente un petit défaut d'ordre purement esthétique : elle reste opaque,. Et comme elle occupe toute la largeur de l'écran, elle cache l'arrière-plan du Bureau, contrairement à macOS qui dispose d'un équivalent plus élégant – le Dock – laissant apparaître l'image de fond.

Bien entendu, cela n'a rien de grave ! Mais ce bandeau affiché en permanence peut gâche votre plaisir visuel, surtout si vous avez choisi un beau fond d'écran personnalisé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un petit logiciel pour corriger ce détail esthétique etn rendnagt la batre des tâches beaucoup plus discrète. Et il est gratuit et il fait déjà des dizaines de milliers d'heureux!

Naïm BADA © Naïm BADA

Cet outil, c'est TranslucentTB. Disponible à la fois sur le Microsoft Store, sur GitHub et sur le site de son créateur, il rend la barre des tâches transparente, floue ou colorée selon vos préférences ou votre humeur. Contrairement à la fonction native de Windows 11 qui propose un effet de verre dépoli peu convaincant, cet utilitaire offre un véritable contrôle sur l'opacité.

TranslucentTB ne se contente pas de jouer avec l'opacité. Le logiciel propose des modes dynamiques qui changent l'apparence de la barre selon ce que vous faites. Bureau vide, fenêtre active, fenêtre maximisée, menu Démarrer ouvert : chaque situation peut déclencher un style différent. Vous pouvez même configurer la couleur et le type d'effet (transparent, acrylique, flou ou opaque) pour chacun de ces scénarios.

L'installation prend deux minutes depuis le Microsoft Store. Une fois lancé, le programme se loge dans la zone de notification et consomme une quantité ridicule de ressources système. Pas de ralentissement, pas de conflit avec d'autres logiciels. Il est même compatible avec RoundedTB et ExplorerPatcher, deux autres outils de personnalisation populaires qui corrigent les écueils esthétiques (et même fonctionnels) de Windows 11. La communauté GitHub maintient le projet activement avec 1 200 contributeurs et une licence GPL-3.0 qui garantit qu'il restera gratuit.

La dernière version date d'avril 2025 et corrige plusieurs bugs de traduction. Microsoft a une relation compliquée avec la personnalisation. Windows XP et 7 laissaient les utilisateurs triturer presque tous les éléments visuels. Windows 10 a commencé à restreindre ces libertés. Windows 11 a enfoncé le clou en supprimant des options basiques comme le déplacement de la barre des tâches ou le réglage fin de la transparence.

Le paradoxe, c'est que Microsoft autorise ce type d'outil sur son propre Store. L'entreprise sait pertinemment que des milliers de personnes contournent ses restrictions. Mais plutôt que de réintégrer ces options dans Windows, elle laisse la communauté open source combler les trous. Une abdication déguisée.