Pour son anniversaire, NordVPN fait cadeau de 72% de remise et de 6 mois offerts sur son offre 2 ans

NordVPN souffle ses 13 bougies et fait un cadeau à ses (futurs) utilisateurs : jusqu'à -72 % de réduction et 6 mois gratuits pour toute souscription à un abonnement de 2 ans. Une promotion qui pourrait bien vous faire franchir le pas.

NordVPN célèbre actuellement son 13e anniversaire, et ce sont les utilisateurs qui en profitent. À cette occasion, le fournisseur VPN propose une réduction immédiate pouvant atteindre -72 % sur les trois formules de son abonnement de 2 ans, avec en prime 6 mois offerts. Alors, si vous souhaitez profiter d'une protection en ligne optimale à prix réduit et surfer en toute sécurité pendant plus de deux ans, voilà une occasion unique de vous équiper d'un VPN de qualité à moindre coût.

Offre anniversaire NordVPN : pourquoi est-ce une bonne affaire ?

NordVPN figure parmi les meilleurs VPN, mais aussi les plus populaires. Il est apprécié pour son infrastructure robuste avec plus de 7100 serveurs répartis dans 118 pays, ses performances élevées grâce entre autres à son protocole propriétaire NordLynx, sa sécurité renforcée avec des fonctionnalités avancées telles que le Double VPN, le Kill Switch et la Protection Anti-menaces Pro, sa confidentialité garantie, sa polyvalence ainsi que sa facilité d'utilisation.

NordVPN est habituellement proposé à 12,99 € par mois pour un abonnement mensuel. Cependant, grâce à son offre anniversaire, le tarif baisse considérablement pour les abonnements de 2 ans, avec un prix débutant à seulement 3,39 € par mois. En plus de cette réduction, NordVPN offre 6 mois supplémentaires gratuits, permettant de maximiser les économies tout en bénéficiant d'une protection en ligne prolongée. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'offre qui vous convient et profiter de ces avantages exclusifs entre :

NordVPN Basique à 3,39 € par mois (-70 %) si vous souhaitez vous contenter d'un VPN qui, en passant, peut protéger jusqu'à 10 appareils en même temps.

si vous souhaitez vous contenter d'un VPN qui, en passant, peut protéger jusqu'à 10 appareils en même temps. NordVPN Avancé à 4,39 € par mois (-70 %) si vous voulez en plus profiter du gestionnaire de mots de passe NordPass et de la fonctionnalité Protection Anti-menaces Pro pour sécuriser votre navigation, bloquer les publicités et les traqueurs, et protéger vos appareils contre les logiciels malveillants.

si vous voulez en plus profiter du gestionnaire de mots de passe NordPass et de la fonctionnalité Protection Anti-menaces Pro pour sécuriser votre navigation, bloquer les publicités et les traqueurs, et protéger vos appareils contre les logiciels malveillants. NordVPN Ultime à 6,89 € par mois (-72 %) si vous cherchez une offre complète qui comprend en plus 1 To de stockage chiffré sur le cloud et une Assurance Cyber Risques qui vous couvre jusqu'à 5 000 € pour les arnaques en ligne et les achats en ligne frauduleux.

Enfin, il est intéressant de noter que pour obtenir les 6 mois gratuits, vous devrez commencer par souscrire à l'offre NordVPN de votre choix. Ensuite, dans les 48 heures suivant votre inscription, vous recevrez un e-mail contenant un code de réduction vous permettant d'ajouter ces mois offerts à votre abonnement, prolongeant ainsi votre protection jusqu'à 30 mois. Si vous préférez, vous avez également la possibilité de transmettre ce code à un proche pour lui faire bénéficier de l'offre.

